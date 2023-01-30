محمد بن راشد: معرض الصحة العربي منصة عالمية لاستعراض الابتكارات الطبية الجديدة

المصدر: البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن معرض الصحة العربي يعد أكبر معرض طبي في المنطقة بمشاركة 3000 شركة عالمية وحضور 51 ألف متخصص، ويشكل منصة عالمية لاستعراض الابتكارات والأبحاث والتقنيات الطبية الجديدة.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على تويتر: "أثناء جولتي اليوم في معرض الصحة العربي .. أكبر معرض طبي في المنطقة بمشاركة 3000 شركة عالمية وحضور 51 ألف متخصص .. المعرض يشكل منصة عالمية لاستعراض الابتكارات والأبحاث والتقنيات الطبية الجديدة .. تمنياتنا بالتوفيق لجميع المشاركين".

أثناء جولتي اليوم في معرض الصحة العربي .. أكبر معرض طبي في المنطقة بمشاركة 3000 شركة عالمية وحضور 51 ألف متخصص .. المعرض يشكل منصة عالمية لاستعراض الابتكارات والأبحاث والتقنيات الطبية الجديدة .. تمنياتنا بالتوفيق لجميع المشاركين pic.twitter.com/5M60SjibLu — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) January 30, 2023

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