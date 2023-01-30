ولي عهد الشارقة يعزي في وفاة خلفان بن حريمل الشامسي

المصدر: الشارقة - وام

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قدم سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة واجب العزاء في وفاة المغفور له خلفان بن حريمل الشامسي، وذلك في مجلس ضاحية مويلح بالشارقة.

حضر واجب العزاء إلى جانب سموه الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس الدائرة المالية المركزية في الشارقة والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس دائرة الميناء والجمارك في الشارقة والشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني في الشارقة والشيخ سعود بن سلطان القاسمي والمهندس خليفة الطنيجي رئيس دائرة الإسكان في الشارقة وعبدالله سلطان العويس رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة.

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