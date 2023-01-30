الشعبة البرلمانية الإماراتية تشارك بالمؤتمر الـ17 لاتحاد مجالس دول «التعاون الإسلامي»

المصدر: الجزائر - البيان

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شاركت سمية عبدالله السويدي عضوة وفد مجموعة اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي، في أعمال المؤتمر العاشر للبرلمانيات المسلمات ضمن اجتماعات مؤتمر الاتحاد السابع عشر المنعقد في مدينة الجزائر في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وقالت سمية عبدالله السويدي في مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية حول قدرات النساء في حل المشكلات والنزاعات المحلية والإقليمية: إن الحروب والنزاعات المسلحة والاحتلال العسكري من أهم مسببات تدهور الخدمات الصحية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية وتعليق البرامج الإنمائية، وتهجير أعداد كبيرة من المدنيين حيث تعاني المرأة أكثر من الرجل من آثار تلك النزاعات، منبهة إلى أن المشكلة تزداد تفاقماً نتيجة عدم إيلاء قضايا المرأة ما تستحق من اهتمام في مرحلة ما بعد النزاع.

وطالبت الشعبة البرلمانية الإماراتية بضرورة العمل على ضمان أن تحتل المرأة أهمية مركزية في قرارات السلام والأمن على كافة المستويات ومواجهة العوائق الاجتماعية والثقافية والسياسية.

حضارات

إلى ذلك، شاركت عفراء العليلي وجميلة أحمد المهيري عضوتا وفد مجموعة اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي، في الاجتماع التاسع للجنة الدائمة المتخصصة للشؤون الثقافية والقانونية وحوار الحضارات والأديان، ضمن أعمال المؤتمر السابع عشر للاتحاد المنعقد في مدينة الجزائر في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

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