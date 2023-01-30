تكريم المساهمين في إنجاح الدورة الثانية من «لحظات أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - البيان

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كرمت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي الرعاة الرئيسيين والشركاء الاستراتيجيين الذين ساهموا في إنجاح فعاليات الدورة الثانية من المبادرة المجتمعية «لحظات أبوظبي»، والتي هدفت إلى تعزيز الترابط والتلاحم المجتمعي بين شرائح المجتمع وفئاته المختلفة عبر مد جسور التواصل فيما بينهم.

شهد حفل التكريم كل من الدكتور مغير الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، وعدد من القيادات والمسؤولين في الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع الثالث.

وقال محمد البلوشي، المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والرياضة في دائرة تنمية المجتمع، إن الدائرة تحرص على تبني المبادرات المجتمعية النوعية التي تساهم في تعزيز جودة حياة أفراد المجتمع بما يواكب رؤية وتوجهات قيادتنا الرشيدة.

وتضمنت قائمة الرعاة الرئيسيين والشركاء الاستراتيجيين، شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وطيران الاتحاد، وبنك أبوظبي التجاري، وإثمار القابضة، وNMC للرعاية الصحية، ومزارع العين، وتوشيبا، فضلاً عن الشركاء الاستراتيجيين من دائرة البلديات والنقل، وبلدية مدينة أبوظبي، وبلدية مدينة العين، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وشرطة أبوظبي، وكلنا شرطة، والشركة الوطنية للضمان الصحي – ضمان.

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