حاكم الشارقة يعيّن بدور القاسمي رئيسةً لـ«الجامعة الأمريكية»

المصدر: الشارقة - البيان

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أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم (6) لسنة 2023م بشأن تعيين رئيس للجامعة الأمريكية في الشارقة.

ويقضي المرسوم بتعيين الشيخة بدور بنت سلطان بن محمد القاسمي، رئيسة للجامعة الأمريكية في إمارة الشارقة، ورئيسة لمجلس أمنائها، وذلك اعتباراً من تاريخه.

وقال صاحب السمو حاكم الشارقة: «بعد خمس وعشرين سنة من العمل المتواصل لرئاسة الجامعة الأمريكية بالشارقة، حيث وصلت إلى مرحلة الكمال بمساعدة مديري الجامعة، وأعضاء مجلس الأمناء، يحق لي أن أتنحى عن منصب رئيس الجامعة، وأعطي الفرصة لجيل جديد يقود هذه الجامعة بمعاونة مدير الجامعة وأعضاء مجلس الأمناء».

وحول اختيار الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي قال سموه: «لقد وقع اختياري على تعيين الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي لما لها من علمٍ وكفاءة في العمل لتكون رئيسة للجامعة الأمريكية بالشارقة، ولن أكون بعيداً ليس فقط عنها، وإنما عن الجامعة الأمريكية بالشارقة كذلك».

اجتماع

إلى ذلك، ترأس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة الجامعة الأمريكية في الشارقة، اجتماع مجلس أمناء الجامعة الذي عقد صباح أمس في مقر الجامعة بالشارقة.

ورحب سموه خلال اللقاء بالشيخة بدور بنت سلطان القاسمي التي كلفت برئاسة الجامعة، متمنياً لها التوفيق في استكمال مسيرة الجامعة المتميزة، والتي أصبحت ضمن مصاف الجامعات المتقدمة.

وأثنى صاحب السمو حاكم الشارقة على جهود إدارة الجامعة، ومجلس الأمناء الذي أسهم من خلال العمل بإخلاص وتفانٍ ومحبة للجامعة في تطوير العمل فيها، والارتقاء ببرامجها ومرافقها العلمية والبحثية المتخصصة.

وناقش مجلس الأمناء خلال الاجتماع مجموعة من الموضوعات المعنية بسير العمل في الجامعة، واطلع على تقارير عدد من اللجان.

وعلى هامش اجتماع مجلس الأمناء تفضل سموه بإزاحة الستار عن «جدار تكريم المانحين»، الذي يكرم أكثر الجهات والشخصيات المانحة دعماً لمسيرة الجامعة التعليمية.

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