وفد «وام» يبحث التعاون مع المؤسسات الإعلامية في الإكوادور

المصدر: كيتو ـ وام

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بحث وفد وكالة أنباء الإمارات «وام» سبل تعزيز التعاون المشترك مع المؤسسات الإعلامية في الإكوادور، جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها وفد «وام» برئاسة محمد جلال الريسي مدير عام الوكالة إلى مدينتي كيتو العاصمة وغواياكيل في الإكوادور، وشملت عدداً من المؤسسات الإعلامية، وذلك في إطار الحرص على مناقشة مخرجات الدورة الأولى من الكونجرس العالمي للإعلام التي عقدت في أبوظبي نوفمبر الماضي، وبحث آفاق التعاون الإعلامي المشترك بين الجانبين ومشاركة هذه المؤسسات في مؤتمر «كوب 28» العالمي الذي تستضيفه الإمارات العام الجاري. وزار وفد وكالة أنباء الإمارات بحضور محمد عبدالله الشامسي سفير الدولة لدى جمهورية البيرو سفير غير مقيم فوق العادة ومفوض للدولة لدى الإكوادور، مقر المجموعة الإعلامية Comunica Empresa Publica وتلفزيون Teleamazonas ومجموعة El Comercio وتلفزيون Ecuavisa TV وتلفزيون TC وتلفزيون RTS وTVCE وصحيفة El Universo Newspaper حيث تم التوقيع على 7 اتفاقيات تعاون .

وأكد محمد جلال الريسي مدير عام الوكالة أن النجاح الكبير الذي حققه الكونجرس العالمي للإعلام في دورته الأولى، يحفزنا للبناء على ما تحقق من مكتسبات، والعمل على تعزيز شراكتنا مع مختلف وسائل الإعلام العالمية .

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