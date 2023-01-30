«كهرباء الشارقة» تزود مسار البطائح للدراجات الهوائية بـ 955 عمود إنارة

المصدر: الشارقة - البيان

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زودت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة مشروع مسار البطائح للدراجات الهوائية بأعمدة إنارة تعمل وفق أفضل المواصفات، حيث تم تركيب 955 عمود إنارة وعدد 23 صندوقاً وتركيب كايبلات بطول 32 كم وتم إنجاز المشروع في وقت قياسي لم يتجاوز شهرين ونصف الشهر، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بتوفير كل الخدمات للمشروعات التطويرية والسياحية والرياضية في كل مناطق إمارة الشارقة.

وأكد الدكتور المهندس حسن الزرعوني مدير إدارة توزيع الكهرباء أن هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة تحرص على توفير الخدمات للمشروعات التطويرية بأسرع وقت وبجودة عالية ويعد المسار المخصص لممارسة رياضة وهواية ركوب الدراجات الهوائية بإمارة الشارقة وجهة سياحية ورياضية متميزة لمحترفي وهواة ركوب الدراجات بكل مناطق الإمارة وتم تصميمه وتنفيذه بمواصفات عالمية .

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