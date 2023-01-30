«صحة دبي» تحصل على اعتماد برنامج الامتياز والإقامة للطب

المصدر: دبي- وام

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حصلت هيئة الصحة بدبي على اعتماد المعهد الوطني للتخصصات الصحية لبرنامج الامتياز للطب، والذي يعد الاعتماد الأول على مستوى دولة الإمارات في هذا المجال، في وقت تواصل فيه الهيئة تطبيق أعلى معايير التدريب، وأحدث أساليب التنمية المهنية والممارسات الطبية العالمية، وتوفير أفضل فرص التدريب، وخاصة للأطباء الجدد، وذلك بهدف الارتقاء بمهنة الطب، ورفد القطاع الصحي في دبي بالكفاءات والخبرات المميزة.

وقال عوض صغير الكتبي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، خلال استلامه درع الاعتماد المؤسسي، أمس، بدبي، إن الهيئة تولي الكوادر البشرية، وخاصة الطبية والطبية المساندة والفنية، جل اهتمامها، إيماناً منها بأن العنصر البشري هو أساس التطوير، وهو قائد دفة عمليات التحديث والتحولات التي يشهدها القطاع الصحي في دبي.

وأشار إلى حرص الهيئة على توفير برامج تدريبية متميزة، تواكب المستجدات السريعة على الساحة الصحية الدولية، سواء المتعلق منها بالعلوم الطبية أو التقنيات أو الأساليب المهنية، وذلك لتمكين جميع المهنيين الصحيين، لا سيما الأطباء الجدد، من أداء أدوارهم في منظومة الرعاية الطبية بكل فاعلية، وتمكينهم كذلك من أدوات الابتكار والتجديد في الممارسات الطبية والمهنية بشكل عام.

وذكر أن حصول هيئة الصحة بدبي على هذا الاعتماد رفيع المستوى، من المعهد الوطني للتخصصات الصحية، يُعد خطوة مهمة على طريق خطط الإعداد والتأهيل المهني للأطباء، التي تنفذها الهيئة، فيما أشاد سعادته بالدور الكبير الذي يقوم به المعهد في سبيل الارتقاء بمستوى مهنة الطب، واصفاً تعاون الهيئة والمعهد في هذا الجانب بالمميز والمثمر.

إشادة

وأشاد الدكتور محمد الحوقاني الأمين العام للمعهد الوطني للتخصصات الصحية، بمستوى التدريب والتعليم الطبي في المستشفيات الخاصة المشاركة تحت مظلة هيئة صحة دبي، لافتاً إلى أهمية إشراك القطاع الخاص في منظومة التدريب وتطوير الكوادر الصحية في الدولة، من أجل رفع مستوى ونوعية التعليم الطبي العالي، وبرامج التدريب التخصصي، التي تساعد في تطوير الرعاية الصحية.

من جانبها، قالت الدكتورة وديعة محمد مديرة إدارة التعليم الطبي والأبحاث في الهيئة: في ضوء التنسيق الذي تم بين «صحة دبي» والمستشفيات، حصلت عدة مستشفيات خاصة على تصريح اعتماد المنشآت التدريبية، واندرجت تحت مظلة هيئة الصحة بدبي، كجهة راعية لبرنامج الامتياز، منها: المستشفى الأمريكي، ومستشفى ميدكير، واستر والسعودي الألماني، ومستشفى الدكتور سليمان الحبيب، ومستشفى فقية الجامعي، ومستشفى زليخة دبي.

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