إطلاق المرحلة الثانية من مشروع إدارة الحوادث المرورية في 15 شارعاً بدبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي، تشغيل المرحلة الثانية من مشروع إدارة الحوادث المرورية في منتصف الشهر الجاري. وتشمل 15 شارعاً سريعاً وحيوياً في الإمارة، بطول 425 كيلومتراً خلال الأعوام 2023 - 2025، وتأتي هذه الخطوة تتويجاً للنجاح الكبير الذي حققته المرحلة الأولى التي ساهمت في خفض حوادث الإصابات الثانوية وتحسين انسيابية الحركة المرورية وتسريع إزالة المركبات المتضررة من الحوادث بنسبة كبيرة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

وقال معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة: إن مشروع إدارة الحوادث المرورية الذي تنفذه الهيئة بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، ويهدف إلى التدخل السريع لإزالة المركبات المشتركة في الحوادث المرورية أو المركبات التي تتعطل في الطرقات، وتخفيف الازدحام المروري، وتنظيم الحركة المرورية في مواقع الحوادث، واختصار وقت إزالة المركبات في الحوادث، إلى جانب تفادي وقوع حوادث ثانوية نتيجة للازدحام المفاجئ، بالإضافة إلى دعم شرطة دبي في تنظيم حركة السير أثناء وقوع الحوادث البليغة. وأضاف: بدأت الهيئة في تطبيق الخدمة على الطرق المزمع تغطيتها خلال العام 2023 في منتصف الشهر الجاري، وتغطي سبعة شوارع، تشمل شارع الشيخ زايد وتتضمن (شارع الشيخ راشد وشارع الاتحاد)، وشارع الخيل (المرحلة الأولى)، وشارع دبي ـ العين، وشارع اليلايس، وشارع الشيخ محمد بن زايد، وشارع الرباط، وشارع المطار، وسيتم تغطية عدد أربعة شوارع إضافية في العام 2024، وهي: شارع الخيل (المرحلة الثانية)، وشارع الإمارات، وشارع جبل علي ـ لهباب، وشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، فيما سيتم تغطية أربعة شوارع في العام 2025، وهي: شارع دبي ـ حتا، وشارع أم سقيم، وشارع إكسبو، وشارع حصة، مشيراً إلى أن اختيار الشوارع، جاء بناءً على عدد من المعايير، أهمها كثافة الحركة المرورية، وارتفاع عدد الحوادث والمركبات المتعطلة على الطرق.

امتداد للنجاح

من جانبه، أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن تشغيل المرحلة الثانية من مشروع إدارة الحوادث المرورية في دبي، يأتي امتداداً لنجاح المرحلة الأولى، والتي حققت نتائج مهمة أثبتت نجاعة المشروع، وقدرته على خفض حوادث الإصابات الثانوية ورفعت من مستوى انسيابية حركة المرور أثناء وقوع الحوادث. وأوضح معاليه أن هذا المشروع يأتي امتداداً للشراكة الاستراتيجية مع هيئة الطرق والمواصلات بدبي، والتي ترتكز إلى تأسيس منظومة عمل متكاملة تدعم الرؤى المستقبلية لإمارة دبي.

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