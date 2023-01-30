«الخيرية العالمية» في عجمان تطلق حملة رمضان 2023

المصدر: عجمان - وام

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أطلقت هيئة الأعمال الخيرية العالمية في عجمان، حملتها الرمضانية لعام 2023 تحت شعار «مما تحبون»، مستهدفة تنفيذ مشروعات خيرية وإنسانية بقيمة إجمالية تجاوز 144 مليوناً و800 ألف درهم، وبنسبة نمو تصل إلى 10% عن العام الماضي، فيما تشمل مبادرات نوعية جديدة تهدف إلى مد يد العون والمساعدة للمحتاجين داخل الدولة وفي مناطق عمل الهيئة في العالم.

وقال الشيخ محمد بن عبدالله بن سلطان النعيمي رئيس مجلس أمناء الهيئة: مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، يسرنا أن نعلن عن إطلاق حملة مما تحبون التي تعد من أهم حملاتنا الموسمية التي ترسخ القيم الإسلامية العظيمة وتعد استمراراً لمسيرة الهيئة في تقديم مختلف أنواع الدعم للفقراء والمحتاجين. وكشف الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة الأمين العام للهيئة أن الحملة تضم العديد من المشروعات المهمة، وأبرزها: مشروع إفطار صائم بقيمة تتجاوز 8 ملايين و500 ألف درهم، وزكاة الفطر بقيمة تتجاوز مليوني درهم، وكسوة العيد بأكثر من مليون درهم، إلى جانب المشروعات العامة، مثل: مشروعات كفالة ورعاية الأيتام بقيمة تفوق 39 مليون درهم، وزكاة المال بقيمة تتجاوز 24 مليون درهم، ومشروعات بناء المساجد بأكثر من 17 مليوناً و600 ألف درهم، والآبار بأكثر من 11 مليون درهم، إضافة إلى المشروعات والمبادرات الأخرى.

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