51 ألف مختص و3000 شركة في معرض الصحة العربي اليوم

المصدر: دبي ــ البيان

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ينطلق اليوم «معرض ومؤتمر الصحة العربي 2023» الذي يستمر أربعة أيام في مركز دبي التجاري بمشاركة واسعة من جهات حكومية ومؤسسات وشركات طبية محلية وإقليمية ودولية حيث يعد هذا الحدث السنوي من أهم وأكبر المؤتمرات والمعارض الطبية في منطقة الشرق الأوسط.



ويشهد المعرض مشاركة أكثر من 45 جناحاً دولياً بما في ذلك المشاركة الأولى لكل من نيوزيلندا وسنغافورة وتونس وإندونيسيا وإستونيا وما يزيد عن 3000 شركة عارضة حيث يتوقع أن يحضر فعاليات الحدث أكثر من 51000 متخصص طبي حول العالم.



ويشارك في المؤتمر والمعرض - الذي يقام هذا العام تحت شعار «الابتكار والاستدامة في الرعاية الصحية»- نحو 300 متحدث دولي وأكثر 3200 مشارك من الأطباء المختصين والمسؤولين والمعنيين، فيما تضم فعالياته تنظيم 9 مؤتمرات للتعليم الطبي المستمر بما فيها الطب الباطني وطب الأطفال والتخدير وإدارة الألم فضلا عن أمراض النساء والتوليد وجراحة العظام والأشعة الشاملة والجراحة وطب الطوارئ وإدارة الجودة.



ويستعرض «معرض الصحة العربي 2023»، أحدث التقنيات والابتكارات الطبية ومنها «جناح الصحة الذكي» بالشراكة مع جمعية الصحة الذكية والذي سيسلط الضوء على العديد من التقنيات الجديدة من خلال العروض التوضيحية الحية كوحدة العناية المركزة الرقمية الرائدة وغرفة العمليات الذكية وغرفة الطوارئ، كما يشهد تنظيم النسخة الثانية من «قمة مستقبل الصحة» في «متحف المستقبل» بمشاركة نخبة من القادة والمديرين التنفيذيين لمناقشة صناعة الرعاية الصحية ومستقبل وإمكانيات الصحة والرعاية الصحية في عالم «ميتافيرس» الافتراضي.



وسيضم «معرض الصحة العربي» تسع فئات من القطاعات تعرض أحدث التقنيات والابتكارات في مجال المستهلكات وجراحة العظام والرعاية الصحية والخدمات العامة والتصوير والأجهزة الطبية وتكنولوجيا المعلومات والصحة والوقاية والبنية التحتية والأصول.



مشاركة متميزة



إلى ذلك، تستعرض الجهات الصحية في الإمارات متمثلة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة الصحة أبوظبي وهيئة الصحة بدبي، خلال مشاركتها في المعرض والمؤتمر حزمة من المبادرات المبتكرة من الخدمات الصحية العلاجية والرقمية التي تتواءم مع استراتيجية الدولة في إرساء نظام صحي وقائي مستدام يتمتع بالمرونة والجاهزية، وذلك في منصة وطنية موحدة لإطلاق وتنفيذ مشاريع وطنية تتكامل فيها الجهود المشتركة.



وتشهد المنصة إطلاق حزمة خدمات صحية مبتكرة وعدد من المشاريع والمبادرات الرائدة التي تسهم بتعزيز الخدمات الصحية المستقبلية من خلال الجمع بين الأنظمة الذكية وتعزيز ممارسات الصحة الرقمية، بالإضافة إلى توظيف البيانات الضخمة والنماذج التنبؤية وتطبيق نظم المعلومات الصحية وغيرها من المشاريع الريادية، التي تندرج في إطار استراتيجية الوزارة نحو تقديم خدمات صحية شاملة ومبتكرة وفق أفضل الممارسات العالمية.



نهج اتحادي



وأكد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع أن مشاركة الجهات الصحية ضمن منصة وطنية موحدة في المؤتمر الصحي الأبرز على مستوى المنطقة، تأتي تجسيداً لرؤية القيادة الحكيمة في إرساء نهج عمل متكامل في إطار خارطة طريق وطنية تهدف لتعزيز الاستعدادات للمستقبل ورفع قدرات كل القطاعات الحيوية، ومنها تطوير القطاع الصحي بشكل شامل بما يرسخ من تنافسيته ومرونته وفعاليته ومواءمته مع توجهات وأولويات الدولة، وأن هذا ينعكس من خلال شعار المشاركة «صحة الإمارات».



بيئة جاذبة



وقال منصور إبراهيم المنصوري رئيس دائرة الصحة في أبوظبي إن الإمارات استطاعت أن تعزز مكانتها في مقدمة بلدان العالم في مجالات الرعاية الصحية وعلوم الحياة، الأمر الذي جعلها محط أنظار واهتمام كبرى الشركات والمؤسسات الصحية العالمية التي تسعى للاستفادة من البيئة الجاذبة التي تتمتع بها الدولة مثل البنية التحتية المتقدمة والتنوع السكاني والسياسات الداعمة للبحوث والابتكار وتطوير الأعمال.



من جهته قال عوض صغير الكتبي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، إن تواجد وزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة الصحة أبوظبي وهيئة الصحة بدبي، في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2023، في منصة واحدة وتحت شعار واحد «صحة الإمارات»، يُعد مصدر قوة للقطاع الصحي الإماراتي في هذا الحدث الكبير، كما يرسخ نموذج العمل المشترك الذي يجمع الجهات الثلاث، ويوحد جهودها نحو استدامة الصحة، وغيرها من الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات وتطلعاتها المستقبلية.



19 مشروعاً



وتستعرض مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية من خلال منصتها 19 مشروعاً مبتكراً قائماً على أحدث التقنيات الذكية والاستباقية، حيث أكد الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن مشاركة المؤسسة في معرض ومؤتمر الصحة العربي تعكس التزامهم المستمر بدعم الجهود الوطنية الرامية إلى توفير نظام صحي حديث ومبتكر ومتاح للجميع وفق أعلى معايير الريادة العالمية.



9 مؤتمرات



من جهة أخرى يقدم خبراء مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي خلال الحدث محاضرات ملهمة تركز على الريادة الفكرية مع استعراض رؤى قيمة حول مواضيع رئيسية متعلقة بالرعاية الصحية، والذي يضم انعقاد 9 مؤتمرات مهمة معتمدة كبرامج للتعليم الطبي المستمر، وستغطي المحاضرات عدداً من المواضيع الطبية الرئيسية والفرعية، بدءاً بالسمنة واضطرابات التمثيل الغذائي، والتدريب العملي على الجراحات الروبوتية وإعادة ترميم المفصل، إلى الأمراض المعدية والرعاية المعقدة وأحدث المستجدات في إدارة فشل القلب وزراعة نخاع العظم.



ابتكار



أعلنت «نافكو»، إحدى الشركات الرائدة في إنتاج وتوريد حلول الأمان على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، عن تقديم سيارة الإسعاف الكهربائية الأولى من نوعها خلال «معرض ومؤتمر الصحة العربي 2023»، فيما ستستعرض الشركة أيضاً أحدث منتجاتها وتقنياتها الذكية للرعاية الصحية، وابتكاراتها. وتتضمن سيارة الإسعاف الجديدة أحدث تقنيات الاتصال، بما في ذلك حلول حاسوبية مؤتمتة يتم تشغيلها صوتياً ويمكن تجهيز الأفراد بها لتمكين الطواقم الطبية من الحصول على عرض شامل للحالات الطبية للمرضى داخل سيارة الإسعاف قبل الوصول إلى المستشفى.

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