«الشباب العربي» يطلق مبادرات نوعية تعزز العمل المناخي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أطلق مركز الشباب العربي سلسلة مبادرات شبابية ضمن أعمال أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023، المنصة العالمية المعنية بتسريع وتيرة الاستدامة، شملت لقاءات شبابية مع مسؤولين دوليين، وجلسات حول تمويل العمل المناخي، وحوارات حول الطموحات المناخية، ودورات مكثفة مخصصة حول المناخ، مع عرض جهود الشباب في العمل المناخي، وإصدار منشورات تعزز الممارسات المستدامة.

دور أساسي

وأكدت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب نائب رئيس مركز الشباب العربي رائدة الشباب للمناخ في مؤتمر الأطراف «كوب28»، أن دور الشباب أساسي في مبادرات العمل المناخي العالمي، وهو ما تؤكده المشاريع والأفكار والابتكارات الشبابية في قطاعات حيوية لمستقبل الكوكب كتعزيز موارد الطاقة النظيفة والمتجددة وتدعيم الأمن الغذائي والمائي وترسيخ ممارسات الاستدامة في الحياة اليومية للأفراد.وقالت لدينا تسارع في مبادرات يقودها الشباب في منطقتنا العربية لمواجهة التغير المناخي كما في الاستراتيجيات الوطنية لتحقيق الحياد المناخي في العقود المقبلة، والاستعداد لاستضافة المنتديات المناخية العالمية كمؤتمر الأطراف «كوب 28» الذي ستنظمه دولة الإمارات العام الجاري، وذلك عقب إعلانها عام 2023 عاماً للاستدامة على مستوى الدولة، كما ونعمل من أجل إشراك الشباب بشكل فاعل في هذه المبادرات بالتخطيط والتصميم والتنفيذ.

وأشادت معاليها بتنوع القضايا المناخية الملحة التي يبحثها «أسبوع أبوظبي للاستدامة» عاماً بعد آخر، لا سيما دورة هذا العام التي ركزت على أفكار وحلول التمويل الداعم لمشاريع الاستدامة، منوهة بالشراكات والمبادرات النوعية التي أعلن عنها مركز الشباب العربي خلال الحدث.

إشراك كوادر

من جانبه، قال فرانس تيمرمانز، منسق سياسة المناخ في الاتحاد الأوروبي إن العمل المناخي العالمي يحتاج إلى دور الشباب وأفكارهم وطاقتهم وإمكاناتهم، وسياسة المناخ في الاتحاد الأوروبي حريصة على إشراك الكوادر والكفاءات الشبابية في مختلف مراحل العمل المناخي، وصناعة قرارات تكريس الممارسات المستدامة في مجتمعات المستقبل لضمان غد الأجيال المقبلة.

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