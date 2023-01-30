«فرسان شرطة أبوظبي» تتعامل مع 31561 حالة لتعزيز الأمن في 2022

المصدر: أبوظبي - البيان

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تعامل قسم دوريات الفرسان «الخيالة» بشرطة أبوظبي مع 31561 حالة خلال العام الماضي ضمن جهوده لتعزيز الوقاية من الجريمة وبسط الأمن والأمان والطمأنينة لدى الجمهور في الإمارة.

وشارك في 189 فعالية مجتمعية بالتعاون مع الجهات المعنية بالشرطة، واستقبل 1900 زائر في الإسطبلات، ضمن الشراكة المجتمعية على نحو يعزز مؤشرات العمل وتنفيذ المهام ويعكس جهود الشرطة في تقديم خدمات متميزة باستمرار.

وأكد القسم اهتمامه بالاستجابة للبلاغات والتعامل معها على وجه السرعة ضمن الإجراءات الشرطية المتبعة ونشر الوعي لدى الجمهور بالتركيز على رفع الحس الأمني لديهم، ليكونوا عوناً للشرطة في القضاء على جميع الظواهر السلبية، حفاظاً على مكتسبات الأمن والاستقرار وتعزيز الوقاية من الجريمة والاستجابة للبلاغات، فضلاً عن حفظ النظام العام في الفعاليات والمهرجانات.

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