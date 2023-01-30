خلوة لشرطة دبي تبحث تحديات المبتعثين

المصدر: دبي - البيان

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نظمت شرطة دبي، ممثلة في مجلس الطلبة المبتعثين، خلوة بعنوان «نحو مستقبل مجلس الطلبة المبتعثين 2031»، وذلك في جامعة روتشستر للتكنولوجيا، بهدف مناقشة التحديات التي تواجه الطلبة المبتعثين، وعرض تجاربهم، إلى جانب عصف ذهني للخروج بأفكار مبتكرة تسهم في تمكين المبتعثين.وحضر الخلوة النقيب حمد سعيد، رئيس مجلس الطلبة المبتعثين، ونائبه الملازم أول فهد الشاعر، وعدد من أعضاء مجلس المبتعثين، والموظفين من مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وطلبة مبتعثين، وخريجي برنامج الابتعاث، وطلبة من جامعات مختلفة في الدولة، ومرشحين ومرشحات أكاديمية شرطة دبي.

وأكد النقيب حمد سعيد،، خلال الخلوة، أن الأخيرة تركز على أربعة محاور مهمة، هي التمكين المؤسسي، والشراكات والسمعة الدولية، وحصر واستقطاب الكفاءات الريادية، إضافة إلى عرض مستقبل مجلس الطلبة المبتعثين نحو 2031، لافتاً إلى أن القيادة العليا في شرطة دبي تولي الطلبة المبتعثين اهتماماً كبيراً؛ نظراً لما يسهمون به من أفكار ومقترحات من شأنها تطوير منظومة العمل الأمني في مختلف القطاعات.

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