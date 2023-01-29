شرطة الشارقة تتعامل مع 15 حادثاً وتتلقى 29 ألف مكالمة خلال المنخفض الجوي

المصدر: الشارقة - البيان

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تلقت غرفة العمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة خلال الـ 5 أيام الماضية، من الثلاثاء حتى السبت 29.955 مكالمة عبر مركزي الاتصال 999 و901، فيما تعاملت إدارة المرور والدوريات مع 15 حادثاً مرورياً خلال فترة المنخفض الجوي.

وأشار العقيد الدكتور جاسم بن هده السويدي مدير إدارة العمليات أن مركز الاتصال 999، قد تجاوب سريعاً مع (27 ألفاً 147 مكالمة)، فيما تعامل مركز الاتصال 901 مع (2808) مكالمات، شملت استفسارات الجمهور والمتعاملين، وتلقي الشكاوى والاقتراحات، موضحاً أن غرفة العمليات رفعت حالة الاستعداد قبيل المنخفض الجوي للتعامل مع كل البلاغات والاتصالات الواردة لها بالاستجابة الفورية والكفاءة العالية، والرد على كل الاستفسارات بدقة وتقديم كل أوجه المساعدة للمتعاملين معها وبلغات عدة شملت العربية والإنجليزية والأوردية.

ومن جانبه قال المقدم محمد علاي النقبي، مدير إدارة المرور والدوريات، إن دوريات الأنجاد تعاملت مع (15) حادثاً خلال فترة المنخفض الجوي، نتج عنها إصابات تراوحت بين المتوسطة والبسيطة، وأشار إلى أنه خلال المنخفض الجوي تم إعادة نشر الدوريات بمختلف القطاعات والميادين بما يتوافق والخطط المرورية لضمان سلامة مستخدمي الطريق، وبث رسائل التوعية والإرشاد عبر مختلف وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، ومنصات التواصل الاجتماعي لتعزيز الوعي العام للوقاية من الحوادث.

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