«مجلس بن حم» يبحث مبادرات ومشروعات عام الاستدامة

المصدر: العين - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظم مجلس بن حم جلسة عصف ذهني بهدف التباحث في مبادرات ومشاريع «عام الاستدامة» التي بصدد أن يطلقها المجلس خلال العام الحالي، وذلك بحضور الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري، فيما ضمت نخبة من الدكاترة والأساتذة والباحثين، وتخلل الاجتماع عرض لأبرز المشاريع والمبادرات المقترحة التي تعزز من مفهوم الاستدامة وتعكس استخداماته في مجالات الحياة المختلفة.

تطبيق مفاهيم

وتحدث الدكتور محمد بن حم بأن الهدف من هذه اللقاءات هو الوصول إلى الاستراتيجية المثلى لتطبيق المفاهيم التي ترسخ مبدأ الاستدامة، ومتابعة عملها على الأرض لمعرفة النتائج والعمل على تطويرها للوصول إلى مسار حياة مستدام وفعال، وذلك سعياً لتعزيز الجهود التي تقوم بها الدولة في ترسيخ مفهوم الاستدامة في المجتمع، مبيناً أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بالتنوع البيولوجي والحفاظ على الأنظمة البيئية من خلال العديد من القوانين والتشريعات التي تهدف إلى استدامة الموارد الطبيعية وترشيد استهلاكها، إضافة إلى إنشاء المحميات الطبيعية.

استراتيجية

وتابع: إن الإمارات عززت استراتيجيتها لاستدامة الأمن الغذائي بالابتكار وتطوير التقنيات الذكية في إنتاج الغذاء، كما تمتلك سجلاً حافلاً بالإنجازات وضعها في الصدارة عالمياً وفق مؤشرات الأمن الغذائي، وعلى صعيد البناء فإن الدولة تزهو بمجموعة من مشاريع المدن المستدامة التي باتت تمثل نموذجاً عالمياً رائداً في المحافظة على البيئة وتسخير حلول الطاقة المتجددة في مختلف مراحل التصميم والتشييد.

وأكد أن المجتمع وبالشراكة مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص، يستطيع إيجاد مستقبل إيجابي مستدام، من خلال إطلاق طاقات جيل جديد من الكوادر البشرية، التي تستطيع أن تعمل ضمن منظومة متكاملة، تتضمن البحث العلمي والتطوير، والابتكار والأعمال، وفي ختام الجلسة وضعت خطة عمل لمتابعة تنفيذ المشاريع والمبادرات التي أقرت خلال الاجتماع، على أن يتم مراجعتها بشكل أسبوعي لمواكبة آخر التطورات وتذليل الصعوبات إن وجدت.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز