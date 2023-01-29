سلطان القاسمي يترأس اجتماع مجلس أمناء الجامعة الأمريكية في الشارقة

المصدر: وام

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ترأس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة الجامعة الأمريكية في الشارقة، اجتماع مجلس أمناء الجامعة الذي عقد صباح اليوم الأحد في مقر الجامعة بالشارقة.

ورحب سموه خلال اللقاء بالشيخة بدور بنت سلطان القاسمي التي كلفت برئاسة الجامعة، متمنياً لها التوفيق في استكمال مسيرة الجامعة المتميزة، والتي أصحبت ضمن مصاف الجامعات المتقدمة.

وأثنى صاحب السمو حاكم الشارقة على جهود إدارة الجامعة، ومجلس الأمناء الذي ساهم من خلال العمل بإخلاص وتفان ومحبة للجامعة في تطوير العمل فيها، والارتقاء ببرامجها ومرافقها العلمية والبحثية المتخصصة.

وناقش مجلس الأمناء خلال الاجتماع مجموعة من الموضوعات المعنية بسير العمل في الجامعة، ومتابعة أدائها من خلال العديد من المؤشرات والتقارير التي تعمل عليها لجان الجامعة.

واطلع المجلس على تقارير لجان كل من المالية، والمراجعة والتدقيق والالتزام، وشؤون الطلبة، والأكاديمية والبحث العلمي، والتكنولوجيا والابتكار، والموارد والتطوير.

وعلى هامش اجتماع مجلس الأمناء تفضل صاحب السمو حاكم الشارقة بإزاحة الستار عن "جدار تكريم المانحين" الذي يكرم أكثر الجهات والشخصيات المانحة دعمًا لمسيرة الجامعة التعليمية، وتعزيزاً للدور المجتمعي في دعم التعليم والأبحاث.

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