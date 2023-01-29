حمدان بن محمد: نطمح لإعداد قادة يواكبون التغيير ويمضون برؤية محمد بن راشد

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، خلال لقائه المشاركين في مخيم دبي للقيادات، أن قوة أثر القيادات تكمن في ترابطهم وعملهم كفريق واحد.

وقال سموه: نطمح لإعداد قادة يواكبون التغيير، ويمضون برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لصناعة مستقبل دبي والحفاظ على صدارتها.

ونشر سموه عبر حسابه الرسمي على تويتر تغريدة قال فيها: "التقيت المشاركين في مخيم دبي للقيادات ورأيت مستقبل دبي الواعد من خلالهم .. تعلمنا من الشيخ محمد بن راشد أن قوة أثر القيادات تكمن في ترابطهم وعملهم كفريق واحد .. ونطمح لإعداد قادة يواكبون التغيير .. ويمضون برؤية الشيخ محمد بن راشد لصناعة مستقبل دبي والحفاظ على صدارتها ".

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