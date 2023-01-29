حاكم الشارقة يعين بدور القاسمي رئيساً للجامعة الأمريكية

المصدر: الشارقة – البيان

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أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم (6) لسنة 2023م بشأن تعيين رئيس للجامعة الأمريكية في الشارقة.

ويقضي المرسوم بتعيين الشيخة بدور بنت سلطان بن محمد القاسمي، رئيسةً للجامعة الأمريكية في إمارة الشارقة، ورئيسةً لمجلس أمنائها، وذلك اعتباراً من تاريخه.

وقال صاحب السمو حاكم الشارقة: // بعد خمس وعشرين سنة من العمل المتواصل لرئاسة الجامعة الأمريكية بالشارقة، حيث وصلت إلى مرحلة الكمال بمساعدة مدراء الجامعة، وأعضاء مجلس الأمناء، يحق لي أن أتنحى عن منصب رئيس الجامعة، وأعطي الفرصة لجيل جديد يقود هذه الجامعة بمعاونة مدير الجامعة وأعضاء مجلس الأمناء//.

وحول اختيار الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي قال سموه: // لقد وقع اختياري على تعيين الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي لما لها من علمٍ وكفاءة في العمل لتكون رئيسةً للجامعة الأمريكية بالشارقة، ولن أكون بعيداً ليس فقط عنها، وإنما عن الجامعة الأمريكية بالشارقة كذلك//.

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