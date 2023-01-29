غداً .. انطلاق معرض ومؤتمر الصحة العربي 2023 في دبي بمشاركة دولية وإقليمية

المصدر: وام

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ينطلق غدا "معرض ومؤتمر الصحة العربي 2023" الذي يستمر أربعة أيام في مركز دبي التجاري بمشاركة واسعة من جهات حكومية ومؤسسات وشركات طبية محلية وإقليمية ودولية حيث يعد هذا الحدث السنوي من أهم وأكبر المؤتمرات والمعارض الطبية في منطقة الشرق الأوسط.

ويشهد المعرض مشاركة أكثر من 45 جناحا دوليا بما في ذلك المشاركة الأولى لكل من نيوزيلندا وسنغافورة وتونس وإندونيسيا وإستونيا وما يزيد على 3000 شركة عارضة حيث يتوقع أن يحضر فعاليات الحدث أكثر من 51000 متخصص طبي حول العالم.

ويشارك في المؤتمر والمعرض - الذي يقام هذا العام تحت شعار "الابتكار والاستدامة في الرعاية الصحية"- نحو 300 متحدث دولي وأكثر 3200 مشارك من الأطباء المختصين والمسؤولين والمعنيين .. فيما تضم فعالياته تنظيم تسعة مؤتمرات للتعليم الطبي المستمر بما فيها الطب الباطني وطب الأطفال والتخدير وإدارة الألم فضلا عن أمراض النساء والتوليد وجراحة العظام والأشعة الشاملة والجراحة وطب الطوارئ وإدارة الجودة.

ويستعرض "معرض الصحة العربي 2023"، أحدث التقنيات والابتكارات الطبية ومنها "جناح الصحة الذكي" بالشراكة مع جمعية الصحة الذكية والذي سيسلط الضوء على العديد من التقنيات الجديدة من خلال العروض التوضيحية الحية كوحدة العناية المركزة الرقمية الرائدة وغرفة العمليات الذكية وغرفة الطوارئ .. كما يشهد تنظيم النسخة الثانية من" قمة مستقبل الصحة" في "متحف المستقبل" بمشاركة نخبة من القادة والمديرين التنفيذيين لمناقشة صناعة الرعاية الصحية ومستقبل وإمكانيات الصحة والرعاية الصحية في عالم "ميتافيرس" الافتراضي.

وسيضم "معرض الصحة العربي" تسع فئات من القطاعات تعرض أحدث التقنيات والابتكارات في مجال المستهلكات وجراحة العظام والرعاية الصحية والخدمات العامة والتصوير والأجهزة الطبية وتكنولوجيا المعلومات والصحة والوقاية والبنية التحتية والأصول.

كما يشارك في " معرض ومؤتمر الصحة العربي 2023 " جهات صحية حكومية تضم وزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة الصحة - أبوظبي وهيئة الصحة بدبي وذلك ضمن منصة وطنية واحدة تعزز التكامل والعمل المشترك تحت شعار "صحة الإمارات" حيث تمثل هذه المشاركة النوعية للجهات الصحية الحكومية الرؤية المشتركة والمتكاملة للقطاع الصحي في دولة الإمارات وأهمية دوره في الاستراتيجيات المستقبلية في إطار رؤية "نحن الإمارات 2031" التي تشكل مرحلة جديدة نحو مستقبل أكثر إنجازاً وضمن منظومة عمل واحدة لمواصلة مسيرة النجاحات.

وتستعرض الجهات الصحية الثلاث على منصتها الوطنية الموحدة عددا من المشاريع الصحية والمبادرات المبتكرة ضمن حزمة فريدة من الخدمات الصحية العلاجية والرقمية بما يتوافق مع استراتيجية الدولة في إرساء نظام صحي وقائي مستدام يتمتع بالمرونة والجاهزية لضمان خدمات صحية استباقية مترابطة شاملة ومبتكرة قائمة على بيانات رقمية وكفاءات متخصصة مؤهلة وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية.

وتركز المشاريع الوطنية المشتركة على تعزيز صحة مجتمع الإمارات من خلال ترسيخ الوعي بالرسالة الصحية والإنسانية لأهمية منح الحياة لمرضى محتاجين لزراعة أعضاء وبتكامل جهود الجهات الصحية يتم تسهيل الوصول للخدمة تحت مظلة تشريعات صحية متطورة.

وسيمثل المعرض مناسبة للإعلان عن ربط البيانات الصحية في الدولة ضمن منصة رقمية موحدة والوصول إلى منظومة صحية متكاملة تتماشى مع المعايير الدولية.. بالإضافة إلى الإطلاق الرسمي لمشروع مبتكر يتعلق بتعقّب رحلة المنتجات الدوائية والطبية في سلسلة التوريد وتعزيز الشفافية والموثوقية وذلك تماشياً مع التوجهات الحكومية في استثمار التقنيات الرقمية ضمن المشاريع الحيوية لتعزيز جودة الخدمات وتسريعها.

ومن ضمن الجهات المحلية العديدة المشاركة في هذا الحدث مجمع دبي للعلوم التابع لمجموعة "تيكوم" والمتخصص في قطاعات الخدمات الصحية والبحث والتطوير وعلوم الحياة والذي يلقي الضوء خلال مشاركته على مستقبل قطاع الأدوية الحيوية والتكنولوجيا الطبية المزدهر على مستوى المنطقة من خلال مجموعة من الجلسات الحوارية والفعاليات الخاصة بأبرز العلامات التجارية في هذا القطاع فضلا عن مشاركة العديد من الجهات الطبية كمدينة دبي الطبية وجائزة الشيخ حمدان بن راشد للعلوم الطبية ومدينة الشيخ شخبوط الطبية وغيرها.

ويقام "معرض ومؤتمر الصحة العربي 2023 " بتنظيم من شركة" انفورما ماركيتس"، وبدعم عدد من الجهات الحكومية الطبية التي تضم كلا من وزارة الصحة ووقاية المجتمع وهيئة الصحة بدبي ودائرة الصحة - أبوظبي ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية وسلطة مدينة دبي الطبية.

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