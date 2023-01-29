شرطة الشارقة تتلقى 29 ألف مكالمة خلال المنخفض الجوي

المصدر: الشارقة - البيان

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تلقت غرفة العمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة خلال الـ 5 أيام الماضية، من الثلاثاء حتى السبت (29 ألفاً و955 مكالمة) عبر مركزي الاتصال 999 و901، فيما تعاملت إدارة المرور والدوريات مع (15) حادثاً خلال فترة المنخفض الجوي.

وأشار العقيد الدكتور جاسم بن هده السويدي مدير إدارة العمليات إلى أن مركز الاتصال 999، قد تجاوب سريعاً مع (27 ألفاً 147 مكالمة)، فيما تعامل مركز الاتصال 901 مع (2808) مكالمات، شملت استفسارات الجمهور والمتعاملين، وتلقي الشكاوى والاقتراحات.

استعداد

وأوضح العقيد السويدي أن غرفة العمليات رفعت حالة الاستعداد قبيل المنخفض الجوي للتعامل مع كافة البلاغات والاتصالات الواردة لها بالاستجابة الفورية والكفاءة العالية، والرد على كافة الاستفسارات بدقة وتقديم كافة أوجه المساعدة للمتعاملين معها وبلغات عديدة شملت العربية والإنجليزية والأوردية.

ومن جانبه، قال المقدم محمد علاي النقبي، مدير إدارة المرور والدوريات، إن دوريات الأنجاد تعاملت مع (15) حادثاً خلال فترة المنخفض الجوي، نتج عنها اصابات تراوحت ا بين المتوسطة والبسيطة.

نشر الدوريات

وأشار إلى أنه خلال المنخفض الجوي تمت إعادة نشر الدوريات بمختلف القطاعات والميادين بما يتوافق والخطط المرورية لضمان سلامة مستخدمي الطريق، وبث الرسائل التوعوية والإرشادية عبر مختلف وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، ومنصات التواصل الاجتماعي لتعزيز الوعي العام للوقاية من الحوادث.

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