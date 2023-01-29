خلال 2022.. هيئة كهرباء ومياه دبي تدشّن 17 محطة نقل كهرباء بكُلفة 3.2 مليارات درهم

المصدر: البيان

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دشّنت هيئة كهرباء ومياه دبي 17 محطة نقل كهرباء رئيسية جديدة خلال عام 2022، منها 15 محطة جهد 132 كيلوفولت بقدرة تحويلية 2280 ميجافولت أمبير، ومحطتي نقل جهد 400 كيلوفولت بقدرة تحويلية 4000 ميجافولت أمبير بمنطقتي القصيص الصناعية الخامسة وجبل علي الأولى، إضافة إلى 5 كيلومترات من خطوط النقل الهوائية جهد 400 كيلوفولت و247 كيلومتراً من الكابلات الأرضية جهد 132 كيلوفولت لربط المحطات بشبكة النقل الرئيسية، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لمواكبة ازدهار دبي.

وتغذي محطات النقل الرئيسية الجديدة جهد 132 كيلوفولت مناطق البرشاء جنوب، جبل علي، الفرجان، المركاض، الخليج التجاري، أم هرير، وادي الصفا، عود المطينة، الرقة، الوصل، معيصم، أم الرمول، العوير، وغدير براشي. وقد بلغت التكلفة الإجمالية لهذه المحطات والمشاريع المرتبطة بها نحو 3.2 مليارات درهم.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نستلهم في الهيئة استراتيجياتنا وخطط عملنا من رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتوفير بنية تحتية قوية ومتطورة للكهرباء والمياه، تضمن مواصلة توفير خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة، وتحقق خطة دبي الحضرية 2040، وتسهم في جعل دبي المكان المفضل للعيش والعمل والمقصد المفضل للزائرين. وتصل القيمة الإجمالية لاستثمارات الهيئة في مشاريع نقل الكهرباء بين عامي 2021 و2024 إلى 10 مليارات درهم؛ منها 2 مليار درهم لمشروعات النقل الرئيسية جهد 400 كيلوفولت و8 مليارات درهم لمشروعات النقل الرئيسية جهد 132 كيلوفولت".

وأوضح معالي سعيد الطاير أن القيمة الإجمالية لاستثمارات الهيئة في مشاريع نقل الكهرباء القائمة والمنجزة خلال عام 2022 بلغت 8.1 مليارات درهم، منها 800 مليون درهم لمشروعات النقل الرئيسية جهد 400 كيلوفولت و7.3 مليارات درهم لمشروعات النقل الرئيسية جهد 132 كيلوفولت.

من جانبه، أشار المهندس حسين لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع نقل الطاقة في الهيئة، إلى أن إنجاز المحطات الـ 17 تطلّب أكثر من 33 مليون ساعة عمل باستخدام أحدث التقنيات المعتمدة عالمياً مع ضمان أعلى معايير الأمن والسلامة، موضحاً أنه بنهاية العام 2022، بلغ إجمالي محطات النقل جهد 132 كيلوفولت في دبي 334 محطة، إضافة إلى 29 محطة قيد الإنشاء.

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