القنصل العام السوداني: علاقات تاريخية تربطنا بدولة الإمارات

المصدر: الشارقة – البيان

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أشاد السفير زاهر عبدالفاضل عجب، قنصل عام جمهورية السودان، بالعلاقات التاريخية بين الإمارات والسودان التي تربط القيادتين والشعبين في المجالات كافة، موجهاً التحية لقيادة دولة الإمارات ولشعبها الكريم المضياف.

جاء ذلك خلال الاحتفال الذي أقامه المركز الاجتماعي السوداني بإمارة الشارقة احتفاءً بالذكرى الـ67 لاستقلال السودان المجيد، الجمعة، بمسرح غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بحضور المهندس عمر أحمد خوجلي رئيس الجالية السودانية بالشارقة رئيس المركز الاجتماعي السوداني، والمستشار مرتضى الفاتح الزيلعي نائب رئيس المركز الاجتماعي السوداني، وأعضاء مجلس إدارة المركز.

وبمشاركة عدد من رؤساء وأعضاء مجالس الأندية الاجتماعية السودانية بالدولة، وأعضاء مجلس العمل السوداني، ولفيف من الجالية السودانية المقيمة بدولة الإمارات.

كما أثنى على جهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وما تحظى به السودان من دعم العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، والمساهمة في تنميتها، ومنها تشييد قاعة الشارقة بجامعة الخرطوم عام 1986، والاهتمام بتكريم الشخصيات السودانية، وآخرها البروفيسور السوداني يوسف فضل حسن، واختياره الشخصية الثقافية لفعاليات الدورة الـ41 من معرض الشارقة الدولي للكتاب.

وحيا السفير زاهر عبدالفاضل في كلمته بهذه المناسبة مجاهدي الرعيل الأول من صناع الاستقلال الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة الذكية من أجل الوطن.

بدوره، أكد المهندس عمر أحمد خوجلي أن الاحتفال بذكرى الاستقلال هو يوم خالد ومجيد في تاريخ بلادنا، وعلى أبناء السودان على مر الأجيال، رسم فيه الآباء والأجداد لوحة من البطولة والفداء، وجسدت هذه الذكرى ملاحم كان مهرها دماء الشهداء، وكان الاستقلال، رافعاً أسمى آيات الشكر للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات، لدعمهم اللامحدود لأبناء الجالية السودانية المقيمة في الدولة، وعلى حسن الضيافة والوفادة، متمنياً لهم دوام التقدم والازدهار.

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