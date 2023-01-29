بلدية الحمرية تزيل تجمعات المياه المتراكمة في الطرق والأحياء

المصدر: الشارقة - البيان

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أنجزت بلدية الحمرية في الشارقة عمليات إزالة مياه الأمطار المتراكمة الناجمة عن الهطول الغزير خلال الأيام الماضية.

وكانت البلدية قد استنفرت الفرق المعنية لديها على مدار الساعة لتخفيف الآثار الناجمة عن الأمطار، والحفاظ على سلامة الأفراد والممتلكات والقيام بجهودها بعد توزيع الفرق بنظام متكامل لإزالة تجمعات المياه، والحرص الدائم من خلال المراقبة والمتابعة على عدم تأثر حركة السير في جميع الشوارع والأحياء.

وأشار مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية إلى أن فرق بلدية الحمرية أنهت مساء أول من أمس جهودها المتواصلة بعد أن استعدت للتصدي لتبعات الظروف الجوية منذ توقعها برصد المخاطر المترتبة ومراجعة خطط الاستجابة للتأكد من جاهزية كوادرها والآليات وبدء العمل مع هطول أول زخات للأمطار.

ولفت الشامسي إلى أن بلدية الحمرية أثبتت جاهزيتها وقدرتها في التعامل مع الظروف الطارئة والعمل كفريق واحد من خلال كوادرها لإزالة مياه الأمطار بسرعة وكفاءة مما ساهم في إزالة مياه الأمطار من الشوارع والطرقات وجعلها انسيابية طوال أوقات نزول المطر في التصدي لأية أضرار والحفاظ على سلامة الأفراد التي تعد على رأس أولويات عمل البلدية وفق استراتيجيتها للعام 2023 وحتى عام 2026 والتي تترجم توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

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