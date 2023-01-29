طقس اليوم صحو نهاراً ورطب ليلاً

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توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، على بعض المناطق الشرقية والساحلية، ورطباً ليلاً وصباح غد على بعض المناطق الداخلية، مع فرصة تشكل الضباب والضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، تكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية، 10 إلى 25، تصل إلى 35 كم/س.

وذكر المركز - في نشرته اليومية - أن الخليج العربي سيكون متوسطاً إلى خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:35، والثاني عند الساعة 07:22، والجزر الأول عند الساعة 13:13، والثاني عند الساعة 00:19.

ولفت إلى أن بحر عمان سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:06، والثاني عند الساعة 03:16، والجزر الأول عند الساعة 10:22، والثاني عند الساعة 21:34. (أبوظبي - وام)

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