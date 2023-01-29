عيادات الإمارات المتنقلة للقلب تباشر مهامها في باكستان

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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بدأت عيادات الإمارات المتنقلة للقلب والمستشفى المتحرك مهامها الإنسانية لعام 2023 في القرى الباكستانية تحت شعار «لا تشلون هم» للتخفيف من معاناة المرضى الفقراء في القرى الباكستانية من خلال تقديم خدمات الكشف المبكر للأمراض القلبية وارتفاع ضغط الدم والسكري.

إضافة إلى البرامج التوعوية والتدريبية لبناء قدرات الكوادر الطبية التطوعية في برنامج القيادات الإماراتية الإنسانية الشابة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة بإشراف سفارة الإمارات في إسلام آباد والقنصلية العامة للدولة في كراتشي، بمشاركة مؤسسة بيت الشارقة الخيري وجمعية دار البر ومجموعة المستشفيات السعودية الألمانية والمؤسسة الباكستانية الطبية وأكاديمية زايد للعمل الإنساني.

وتغطي العيادات المتنقلة في مهامها لعام 2023 أكثر من 50 قرية باكستانية في إطار خطة تشغيلية مستدامة والتي تأتي استكمالاً للمهام التطوعية الطبية لأطباء الإمارات في شتى بقاع العالم والتي تنفذها منذ عقدين من الزمن، حيث استفاد منها ما يزيد على 30 مليون شخص بغض النظر عن اللون أو الجنس أو العرق أو الديانة، انطلاقاً من النهج الذي أرسى قواعده المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

والذي كان يحرص على أن تكون الإمارات في مقدمة الدول عالمياً التي تمد يد العون والمساعدة لإغاثة المرضى في شتى بقاع العالم، ويسير على النهج ذاته صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وترجمة لرؤية القيادة الحكيمة بترسيخ ثقافة العمل التطوعي والإنساني التخصصي وتمكين الشباب في خدمة المجتمعات من خلال تبني مبادرات إنسانية مستدامة.

كفاءات

وأكد جراح القلب الإماراتي الدكتور عادل الشامري العجمي الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء، رئيس إمارات العطاء، رئيس أطباء الإمارات، أن حملة زايد الإنسانية نجحت في استقطاب أفضل الكفاءات الطبية التخصصية من الإمارات وباكستان وتمكينهم من التطوع ميدانياً وافتراضياً في العيادات المتنقلة والمستشفيات الميدانية المتحركة التي قدمت خدمات تشخيصية وعلاجية ووقائية للآلاف من النساء والأطفال وكبار السن في قرى باكستان.

وأوضح أن الفرق الطبية الإماراتية والباكستانية الطبية التطوعية ركزت على توفير احتياجات المرضى من خدمات تشخيصية ووقائية إلى جانب تقديم خدمات التوعية الصحية للنساء والأطفال والمسنين ممن يعانون من الأمراض القلبية وارتفاع ضغط الدم والسكري.

بدوره، أشاد الدكتور ممتاز البلوشي مدير المستشفى الإماراتي الباكستاني الميداني المتنقل بجهود فريق العمل المشرف على المستشفى الميداني من المؤسسات الصحية والتطوعية والإنسانية الإماراتية والباكستانية والتي مكنت الأطباء من التطوع لتقديم برامج الكشف المبكر والتوعية الصحية والعلاج المجاني للمرضى من محدودي الدخل وبالأخص المصابين بأمراض القلب المزمنة.

حرص

وأكد سلطان الخيال الأمين العام لمؤسسة بيت الشارقة الخيري أن أطباء الإمارات وباكستان حرصوا على العمل المشترك والاستجابة السريعة لإيصال الخدمة الطبية المتنقلة، وبالأخص من كبار السن والنساء والأطفال، ما ساهم بشكل كبير في التخفيف من معاناتهم. كما قالت العنود العجمي مديرة برنامج الإمارات للقيادات الإنسانية الشابة:

إننا نعمل حالياً على توسيع المناطق الجغرافية لعمل العيادات المتنقلة والمستشفى الميداني المتنقل لتغطية جميع المناطق في القرى الباكستانية بالتنسيق والتعاون مع سفارة الدولة في باكستان، والشركاء المحليين في باكستان لإيصال الخدمات الطبية التطوعية الطبية والتوعوية والوقائية إلى مختلف فئات المجتمع وبالأخص الأطفال والنساء وكبار السن.

وأشاد أهالي القرى الباكستانية بجهود الإمارات في مجالات العمل الإنساني الطبي التخصصي، مثمنين مستوى الخدمات التطوعية الصحية للفرق الطبية الإماراتية والباكستانية والتي ساهمت بشكل كبير في التخفيف من معاناة المرضى المعوزين.

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