100 موظف يستفيدون من «صحتي ثروة لوطني»

المصدر: (دبي - البيان)

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نظمت شركة الصكوك الوطنية، مبادرة «صحتي ثروة لوطني»، استفاد منها أكثر من 100 موظف وموظفة بالشركة، أجري لهم تقييم وفحوصات من قبل فريق طبي متخصص في الصحة والتغذية والرياضة والصحة النفسية.

وتضمنت المبادرة، التي جرى تنظيمها بالتعاون مع شركة بلسم لتطوير الرعاية الصحية، ورشة عمل خاصة بالسيدات للفحص الذاتي لسرطان الثدي وتوزيع قسائم لفحص الماموجرام، ونظمت المبادرة عدداً من المسابقات ومنحت الجوائز للفائزين، بالإضافة إلى تقديم عروض خاصة على الخدمات الطبية والحالات الطبية غير المغطاة بالتأمين الصحي.

وقال سيف علي الشحي، المدير التنفيذي للموارد البشرية وإدارة الإمدادات لشركة الصكوك الوطنية: «تأتي هذه المبادرة، تأكيداً على أهمية الصحة وضرورة الالتزام بالإرشادات الصحية الوقائية والفحوصات الدورية، وانطلاقاً من المسؤولية الوطنية للحفاظ على الصحة الجسدية والنفسية للموظفين».

وأكد حرص «الصكوك الوطنية» على نشر الوعي حول أهمية الاعتناء بالفحوصات الطبية الدورية والحالة الصحية العامة واتباع أسلوب حياة صحي ودعم تحقيق التوازن بين الحياة الشخصية والعملية والعلاج المبكر للعديد من الأمراض التي تكشفها الفحوصات، لاسيما مرض سرطان الثدي.

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