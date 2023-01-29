عملية ناجحة لزراعة نخاع عظم لرضيعة في الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

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خضعت رضيعة تبلغ من العمر تسعة أشهر، لعملية ناجحة لزراعة نخاع العظم، في مدينة برجيل الطبية في أبوظبي، إذ كانت زراعة النخاع السبيل الوحيد لإنقاذ حياتها من سرطان الدم الليمفاوي الحاد «اللوكيميا الحادة»، وتبرعت لها بنخاع العظم شقيقتها ذات الأعوام الثمانية، بعد أن تم التحقق من التطابق.

بدأت معاناة عفيفة وترتيبها الرابعة بين أطفال أسرتها، حينما كانت تبلغ من العمر 3 أشهر فقط، إذ أصيبت بالحمى أياماً وكانت شاحبة، تم نقلها إلى أحد المستشفيات في عجمان.

وقد أظهرت نتائج التحاليل أن هناك أمراً غير طبيعي وقد يتعلق بوجود سرطان، ما دفع والديها لإحضارها إلى مدينة برجيل الطبية بأبوظبي لإجراء فحوصا إضافية أظهرت إصابتها بسرطان الدم الليمفاوي الحاد، وهو نوع من سرطان الدم ونخاع العظم الذي يتطور بشكل سريع إذا ما تم علاجه بشكل عاجل.

علاج

وقال الدكتور زين العابدين استشاري أمراض الدم والأورام وزراعة نخاع العظم في مدينة برجيل الطبية: «ابيضاض الدم الليمفاوي الحاد أحد السرطانات الشائعة لدى الأطفال، ولكنه يحتاج إلى علاج قوي، وبمجرد تشخيصنا المرض، قمنا بتقييم نخاع عظم الطفلة، وقد أظهر الاختبار الجيني المتقدم طفرة جينية خطيرة.

وكان العلاج الوحيد لحالتها المرضية وفقاً للبروتوكول الدولي زرع نخاع العظم، وبالطبع يجب أن يكون المتبرع من أحد أفراد عائلتها لتطابق أنسجته مع المريضة».

وفي عمليات زراعة نخاع العظم من متبرعين، يتم استبدال نخاع عظم المريض بخلايا دم جذعية سليمة يتم الحصول عليها من متبرع (المانح المثالي) يمتاز بالتطابق الكامل وفقاً لمستضدات HLA لضمان التوافق المناعي وعدم رفض جسم المريض له، وبناء على ذلك وبعد فحوص عديدة وجد أن شقيقة الطفلة البالغة من العمر 8 أعوام الأنسب لإجراء هذه العملية.

خطة العلاج

واصل الفريق الطبي العلاج الكيميائي لتحقيق الاستقرار في حالة الرضيعة وتهيئتها للإجراء، بناءً على بروتوكول CCLG في المملكة المتحدة، حيث تم إجراء زراعة نخاع العظم المتقدمة للغاية في مدينة برجيل الطبية الشهر الماضي، وبعد ذلك خضعت الرضيعة لعناية طبية صارمة لمراقبة استجابة جسمها للخلايا الجديدة.

وفي الأيام التي أعقبت العملية، عانت بعض المضاعفات كالتهاب مجرى الدم، ولكن نجح الفريق الطبي في معالجتها والتغلب عليها، ومع الملاحظة تم التحقق من نجاح الزرع بنسبة 100%.

وقال البروفيسور حميد الشامسي استشاري ومدير خدمات الأورام في مستشفيات برجيل: «إن الفريق بأكمله في مدينة برجيل الطبية سعيد لأن الطفلة قد تغلبت على كل الصعاب وهي الآن عائدة إلى المنزل أخيراً.

وبعد نجاح عملية نخاع العظم للمريض أصبحنا نقدم الأمل لعلاج الحالات الصعبة من الأطفال الذين يحتاجون إلى مثل هذه الرعاية، ويعكس نجاحنا في إجراء هذه الحالات، قدراتنا وخبراتنا في زراعة نخاع العظم، وإننا فخورون بهذا الإنجاز الجديد ونشكر الجهات الصحية بالدولة على دعمها».

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