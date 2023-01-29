مناقشة دور الذكاء الاصطناعي في تدريس العلوم

المصدر: (الشارقة - البيان)

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نظمت كليتا الحوسبة والمعلوماتية وبالتعاون مع كلية العلوم في جامعة الشارقة ورشة عمل بعنوان: «تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تدريس التخصصات العلمية»، شارك بها عدد من أعضاء الهيئة التدريسية والخبراء والباحثين والمختصين في هذا المجال، وذلك برعاية وحضور الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، واستمراراً لجهود الجامعة في تطوير برامجها الأكاديمية، وبصفة خاصة التخصصات العلمية البينية، والتي تتشارك في تدريسها مجموعة من كليات الجامعة.

وثمن الدكتور حميد مجول النعيمي مدير الجامعة في مستهل كلمته دعم سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة ورئيس جامعة الشارقة المستمر لكل أنشطة وفعاليات الجامعة من أجل التعزيز بمستواها العلمي والبحثي وتقديم مستوى تعليمي متميز في مختلف التخصصات، مشيداً بالتعاون بين كليتي الحوسبة والمعلوماتية والعلوم، والذي يجسد رؤية الجامعة في تطوير برامجها الأكاديمية.

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