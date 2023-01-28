طفلة تتبرع لشقيقتها الرضيعة بنخاع عظم في أبوظبي

المصدر: د ب ا

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نجح فريق طبي بأبوظبي، في إنقاذ رضيعة تبلغ من العمر 9 أشهر من مرض سرطان الدم الليمفاوي، بإجراء جراحة لزراعة نخاع العظم.

وقال أطباء مدينة برجيل الطبية إن عملية زراعة النخاع كانت السبيل الوحيد لإنقاذ حياة الرضيعة من سرطان الدم الليمفاوي الحاد، وقد تبرعت لها بنخاع العظم شقيقتها ذات الثمانية أعوام، بعد أن تم التحقق من التطابق.

وأضافوا في بيان اليوم السبت: بدأت معاناة عفيفة وهي الطفل الرابع لأسرتها، عندما كانت تبلغ من العمر 3 أشهر فقط، حيث اكتشف الاطباء إصابتها بسرطان الدم الليمفاوي الحاد، وهو نوع من سرطان الدم ونخاع العظم الذي يتطور بشكل سريع إذا لم يتم علاجه بشكل عاجل.

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