مراكز الشرطة الذكية في دبي تنجز أكثر من 107 آلاف معاملة في 2022

المصدر: وام

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بلغ عدد المعاملات التي أنجزتها مراكز الشرطة الذكية في العام 2022 أكثر من 107 آلاف و719 معاملة ذكية أنجزها متعاملو شرطة دبي دون تدخل بشري منها 16 ألفا و83 معاملة خدمة فتح بلاغات.

وأعرب اللواء علي أحمد غانم مدير الإدارة العامة للدعم اللوجستي نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمشاريع مراكز الشرطة الذكية بشرطة دبي عن فخره بما حققته القيادة العامة لشرطة دبي من إنجازات نوعية في مجال تقديم الخدمة والمستوى المتقدم والمتطور والفريد الذي بلغته.

وقال: "تشكل مراكز الشرطة الذكية أحد أوجه التقدم الذكي الذي يعكس جهود شرطة دبي في تنفيذ خطتها الهادفة للتحول الكامل إلى مراكز شرطة ذكية تعمل على مدار 24 ساعة لتقديم خدمات ذكية دون تدخل بشري”.

وقال غانم إن هذه النتائج التي حققتها مراكز الشرطة الذكية توضح حرص شرطة دبي على ترجمة توجهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بالتحول الرقمي والذي أكد أن ريادة المستقبل لا تتحقق إلا بتبني الحلول التي تعين على ذلك وفي مقدمتها استيعاب التكنولوجيا المتطورة في شتى المجالات ووضعها موضع التوظيف الأمثل.

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