"حكماء المسلمين" يناقش جهود "منتدى شباب صناع السلام" في تعزيز التعايش المشترك

المصدر: وام

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عقد جناح مجلس حكماء المسلمين بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ثالث ندواته الثقافية، تحت عنوان (peace meet & greet) بمشاركة د. سارة سنايدر، عالمة اللاهوت بجامعة كامبريدج والمدير المؤسس لمؤسسة روز كاسل؛ التي تناولت دور شباب صنَّاع السلام في تعزيز التعايش المشترك والإخاء الإنساني.

وقالت سنايدر إن هدف منتدى شباب صناع السلام، وهو أحد المبادرات التي أطلقها مجلس حكماء المسلمين بالتعاون مع مؤسسة روزكاسل، هو منع الصراعات ونشر السلام بين أفراد الإنسانية، وتعزيز التعارف والتعايش والصداقة الحقيقية التي تنادي بها الأديان حول العالم، لافتةً إلى أن الأديان السماوية تنادي بالتعارف بين بعضنا البعض، والعيش معًا في سلام، وألَّا يحكم البعض على البعض الآخر من خلال المظاهر أو من خلال مفاهيم مغلوطة.

ولفتت المدير المؤسس لمؤسسة روز كاسل إلى أن منتدى شباب صناع السلام هو مثال حي على تقريب الرؤى والأفكار بين أصحاب الديانات المختلفة، والتزود من المعارف الإنسانية للسير نحو طريق السلام، الذي يمثل علاجًا لجميع المشكلات والصراعات في الكثير من مناطق العالم، مطالبة أعضاء منتدى شباب صناع السلام بتشارك خبراتهم ومهاراتهم التي اكتسبوها مع الآخرين، حتى تستمر مسيرة صناع السلام في الذيوع والانتشار.

وأشادت سنايدر بمنتدى شباب صنَّاع السلام الذي أتاح اللقاء بفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين، وكبير أساقفة كانتربيري، اللذين قدمَا نموذجًا في الصداقة والاحترام المتبادل وتبادل الود والمحبة، متمنية أن تنتقل هذه القيم للأجيال القادمة في مستقبل الحياة، وقدمت الشكر للإمام الطيب لدوره في دعم شباب صنَّاع السلام وتعزيز التعايش في العالم.

تأتي مشاركةُ مجلس حكماء المسلمين بمعرِض القاهرة الدولي للكتاب 2023، انطلاقًا من رسالة المجلس الهادفةِ إلى تعزيز السِّلم، وترسيخ قيم الحوار والتسامح ومد جسور التعاون بين بني البشر على اختلافِ أجناسهم ومعتقداتهم.

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