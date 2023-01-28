«منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع» منصة لطرح أفضل الممارسات

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

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حقق منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، الذي نظمته هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالتعاون مع إدارة المشاريع:

«PMI»، وهيئة كهرباء ومياه دبي، و«دي بي ورلد»، والمعهد العالمي للتعليم IIL الشريك التعليمي، في دورته الـ 8، التي جاءت تحت شعار «تعزيز جودة الحياة»، نجاحاً كبيراً في عدد المشاركين، والمواضيع التي ناقشها.

حيث تجاوز عدد المشاركين بالحدث العالمي أكثر من 2000 مشارك، و55 متحدثاً عالمياً وإقليمياً، وشهدت جلسات المنتدى حضوراً لافتاً، وتفاعلاً كبيراً من المشاركين والزائرين من داخل الدولة والمنطقة والعالم.

وناقش المتحدثون خلال المنتدى، الذي نظم تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وافتتحه سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، خلال 50 جلسة وحلقة نقاشية، العديد من المحاور المتعلقة بالاتجاهات المستقبلية في إدارة المشاريع.

ودورها في تعزيز جودة الحياة للسكان والزوار، إلى جانب الابتكار، والاستدامة في إدارة المشاريع العملاقة في المنطقة، إضافة إلى التوازن بين الجنسين وتمكين المرأة، والعلاقة بين تنمية المجتمعات وتعزيز جودة الحياة، واقتصاديات المشاريع، وإدارة الأحداث الرياضية الكبرى.

كما كرم منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع الشركاء المنظمين. وتضمنت الدورة الـ 8 للمنتدى، 35 جلسة، و5 حلقات نقاشية، و3 كلمات رئيسة، و6 جلسات متزامنة، و4 لقاءات حوارية، و6 دورات متقدمة، و6 زيارات ميدانية، وضمت قائمة المتحدثين أكثر من 55 شخصية من الأسماء البارزة عالمياً ومحلياً، وبزيادة 25 % على الدورة الماضية للمنتدى.

جودة الحياة

وخلال المنتدى، ألقى الدكتور بيتر ديامانديس، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ «إكس برايز»، الرائدة في مجال تصميم وإدارة المسابقات التحفيزية، الكلمة الرئيسة، وتحدث فيها عن التقنيات المتسارعة الرئيسة التي تسهم في إحداث تحول في كافة القطاعات.

وناقشت جلسات المنتدى مواضيع متنوعة، حيث تطرق المتحدثون في جلسة «تنمية المجتمع وتعزيز جودة الحياة»، إلى تأثير المشاريع النوعية في جودة الحياة ورفاهية المواطنين.

والتي تحدثت فيها معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، عن الجهود التي قامت بها الدولة لتنمية الأفراد، وتحقيق الرفاهية للمواطنين، ومن يعيشون على أرضها، وكيف وضع الإنسان في قلب السياسات الحكومية التي تضعها البلاد منذ قيام الاتحاد.

توجيهات مستقبلية

وخلال جلسة «التوجهات المستقبلية في الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدّمة في دولة الإمارات العربية المتحدة»، قال معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، للحديث أن من يستخدمون الذكاء الاصطناعي الآن، هم سبّاقون في استشراف المستقبل، لأن السنوات القليلة القادمة ستشهد تطورات سريعة في هذا المجال، الذي دخل جميع القطاعات.

دور المرأة

وفي جلسة التوازن بين الجنسين، تناولت منى غانم المرّي نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، دور المرأة في المجتمع، وكيف تمكنت الدولة من تحقيق إنجازات لافتة في مجال التوازن بين الجنسين في عام 2022، بالتقدم إلى المركز الـ 11 عالمياً والأول عربياً، بمؤشر التوازن بين الجنسين، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ومن جهته، استعرض سلطان بن سليم رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لـ «دي بي وورلد»، في جلسة حوارية، كيف تحدت دبي كافة الاضطرابات التي فرضتها جائحة «كورونا»، وحافظت على سلاسل التوريد، وذلك بفضل التعاون المشترك، والاستعانة بالتقنيات الحديثة، لتمكين الشركات والمؤسسات التجارية حول العالم من استلام البضائع والسلع من المُصنعين بسلاسة وسرعة وأمان.

تحقيق الاستدامة

وفي الجلسة النقاشية «الاستدامة في إدارة المشاريع»، أكد المتحدثون أهمية أن تعي الجهات والأشخاص، كيفية تحقيق الاستدامة في إدارة المشاريع واستمراريتها، والمحافظة عليها، وتحدث فيها معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، الذي تطرق لاستراتيجية دبي وخارطة الطريق التي وضعتها للوصول إلى 100 % من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة، بحلول عام 2050.

وفي جلسة إدارة الأحداث الرياضية الكبرى، تطرق المتحدثون إلى بطولة كأس العالم قطر 2022، وتناول ناصر الخاطر الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم للفيفا - قطر 2022، إسهامات بطولة كأس العالم في تغيير إيقاع آليات العمل الحكومي في دولة قطر، وجعله أكثر ديناميكية وابتكاراً، والدور الكبير الذي لعبته دول الجوار في دعم بطولة كأس العالم بقطر.

توجهات عالمية

واستعرضت جلسات منتدى دبي الدولي لإدارة المشاريع التوجهات المستقبلية لإدارة المشاريع، وتحدثت جينيفر ثارب رئيسة مجلس إدارة معهد إدارة المشاريع «PMI»، عن أحدث تقرير للمعهد، شمل بعض التوجهات التي يتم التركيز عليها في إدارة المشاريع التحول الرقمي، وتغير المناخ، والتحولات الاقتصادية، والديموغرافية، ونقص العمالة، بالإضافة إلى الحركات المدنية والمساواة.

وناقش المتحدثون في جلسة «إدارة المشاريع العملاقة في المنطقة»، كيفية إدارة المشاريع العملاقة بطريقة ناجحة، إلى جانب استقطاب وتمكين الموارد البشرية، والتحديات التي تواجهه هذه المشاريع، وكيفية الاستفادة من التقنيات الحديثة، لمتابعة المشاريع، وضمان تحقيق أهدافها.

واختتم منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع في دورته الـ 8، بكلمة رئيسة، قدمها البروفيسور جيريمي بايلينسون المدير المؤسس لمختبر التفاعل البشري الافتراضي في جامعة ستانفورد، تحت عنوان «نحو الميتافيرس»، وتناولت الجلسة مفهوم الميتافيرس وتطبيقاته في 4 محاور أساسية. وأشاد بجهود دبي الجادة في تمكين الاتجاهات التقنية المعاصرة في مختلف مناحي الحياة.

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