أمطار الخير تواصل الهطول.. و«الأرصاد» يدعو إلى تجنّب الأودية

المصدر: متابعة: مصطفى خليفة، عائشة الكعبي، عصام الدين عوض، أحمد أبوالفتوح

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واصلت أمطار الخير هطولها على معظم مناطق الدولة، حيث أدت في بعض المناطق إلى جريان الأودية والشعاب، وتجمّع المياه في المناطق المنخفضة.

فيما تزايدت سرعة الرياح، ووصلت إلى 55 كيلومتراً في الساعة، وبقي البحر مضطرب الموج في الخليج العربي، ومتوسطاً إلى مضطرب في بحر عُمان، وقد دعا المركز الوطني للأرصاد إلى توخي الحذر، نتيجة الأحوال الجوية السائدة، وتجنّب الأودية وتجمّعات المياه.

وشهد أغلب مناطق الدولة، أمس، سقوط أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة والخفيفة، حيث سقطت أمطار غزيرة على سيح السلم والمرموم وجبل علي وشارع الشيخ محمد بن زايد وجزيرة النخلة والشويب، وكانت متوسطة على مطار الفجيرة الدولي وجزيرة دلما، وجزيرة الأريام في أبوظبي ومناطق متفرقة من مدينة الشارقة، وكانت خفيفة إلى متوسطة على مدينة زايد بمنطقة الظفرة.

ونزوى بالشارقة، وعلى مناطق متفرقة من إمارة دبي، ووادي شحة برأس الخيمة، ومناطق متفرقة من عجمان والشارقة، وكانت خفيفة على مطار العين، ومناطق متفرقة من مدينة العين وكيزاد وحقل أم الشيف، وغنتوت والرحبة والباهية وجزيرة صير بني ياس بأبوظبي.

وشددت وزارة الداخلية، على ضرورة اتباع الإرشادات والتعليمات التي تصل عبر الرسائل التحذيرية الصادرة عن الجهات المهنية، ودعت إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبة وتجنب الأودية وأماكن جريان وتجمع المياه.

وقال مكتب أبوظبي الإعلامي: إن فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث يصدر تنبيهات إرشادية لضمان السلامة أثناء الأحوال الجوية المتقلبة، حيث وجه بضرورة متابعة النشرات والتنبيهات الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد والمصادر الرسمية وتجنب مجاري الأودية والشواطئ والبحار وأماكن تجمع المياه.

وسجلت أمس أقل درجة حرارة على الدولة في جبل جيس برأس الخيمة وبواقع 2.9 درجة مئوية عند الساعة 1:45 بعد منتصف الليل، بينما سجلت أعلى درجة في سويحان بواقع 23.7 درجة مئوية عند الساعة 2:15 عصر.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية نهاراً مع فرصة سقوط أمطار، وتكون الرياح شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة نشطة وقوية أحياناً وتصل سرعتها إلى 45 كيلومتراً في الساعة. والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي ومتوسط إلى مضطرب الموج ليلاً في بحر عمان.

بلديات

وسارعت بلديات الشارقة وعجمان وأم القيوين إلى سحب المياه المتراكمة في الساحات والطرق وأمام الأماكن المنخفضة، وذلك من خلال الآليات، إضافة إلى توفير العمال على مدار الساعة.

وفي الفجيرة، واصلت فرق البلدية جهودها بالتعاون مع مختلف الجهات المحلية للتعامل السريع مع الحالة المطرية.

جهود

وأكد المهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة أن الآليات مستمرة في تصريف المياه، ولا تزال فرق العمل تبذل جهوداً في تصريف المياه المتراكمة، لافتاً بأن فرق الطوارئ مدعومة بالمعدات والآليات يواصلون عملهم على مدار الساعة للتعامل مع الحالة الجوية، حيث يتم سحب تجمعات المياه ورفع المخلفات الناجمة عن الحالة المطرية من أتربة وصخور في العديد من المواقع.

استمرارية

واستمرت فرق العمل الميدانية المتخصصة بقطاع النقليات والخدمات العامة ببلدية أم القيوين في التعامل مع الحالة الجوية وكمية الأمطار التي هطلت، وتم الاستعانة بالآليات والمعدات لمنع تجمعات الأمطار وتسهيل حركة وانسيابية المرور في كل الطرق، وأثنت دائرة البلدية على جهود إدارة المرور والدوريات بالإمارة على دعمها اللامحدود لجهود الدائرة في مثل هذه الحالات الاستثنائية.

أعلى كميات

وسجلت المحطات الأرضية التابعة للمركز الوطني للأرصاد أعلى 5 كميات أمطار خلال الحالة الجوية بين 23 إلى 27 يناير الجاري، في ضدنا بواقع 93.1 ملم، وصير بونعير 86.4 ملم، وميناء الفجيرة 82.1 ملم والفقع 80.5 ملم وخورفكان 73.9 ملم.

كما سجلت مناطق عدة سقوط أمطار غزيرة تراوحت ما بين 40 إلى 70 ملم في جميرا ومربح الفجيرة ومطار الفجيرة الدولي وجبل مبرح وجبل جيس جبل الرحبة وكلباء ومطار دبي الدولي وبراكة وغيرها.

طقس

وسجلت مناطق أخرى أقل من 30 ملم في خطم الشكلة وحبل الحين والذيد ومليحة والشويب والعجبان والصاغ وأم غافة ووادي الطوي ولهباب والصاغ وسيح السلم ومطار آل مكتوم ورأس الخيمة وعجمان ودبا جبل ينس وفلج المعلا والغزلة وأغلب الجزر.

يشار إلى أن أعلى كمية أمطار سجلت على الدولة خلال شهر يناير كانت في ميناء صقر بواقع 229.9 ملم عام 2020.

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