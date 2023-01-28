مركز الشباب العربي واتحاد مجالس البحث العلمي العربية يبحثان التعاون

المصدر: أبوظبي - البيان

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بحث «مركز الشباب العربي» أوجه التنسيق والتعاون المشترك مع «اتحاد مجالس البحث العلمي العربية»، لتعزيز العمل البحثي للشباب العربي، وذلك خلال لقاء جمع الجانبين على هامش اجتماعات لجنة التنسيق والمتابعة للعمل العربي المشترك بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والتي عقدت في العاصمة أبوظبي.

لقاء

وجمع اللقاء الأستاذ الدكتور عبد المجيد بن عمارة الأمين العام لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية، مع فريق الاستراتيجية والأبحاث بمركز الشباب العربي، والمهندسة رهام أبو صالحية مشرفة مشروع «منصة أبحاث الشباب العربي» التابعة للمركز، والدكتور غانم كشواني رئيس «مجلس الباحثين الشباب العرب»، التابع لمركز الشباب العربي.

توثيق

وتناول اللقاء توثيق علاقات التعاون بين المركز والاتحاد من خلال تعزيز دور الشباب العربي في مجالات البحث العلمي النظرية والتطبيقية، ودعم المشاريع والشركات الناشئة الناتجة عن تطبيقات البحث العلمي.

وتكوين فرق بحث علمية عربية مشتركة تسهم في تعزيز القدرات الاقتصادية العربية، ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية واستثمار الطاقة المتجددة، والتصدي للتحديات المرتبطة بالأمن الغذائي والمائي، وتشجيع الشباب على الإسهام بدراسات داعمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030.

يذكر أن «اتحاد مجالس البحث العلمي العربية» هو منظمة عربية من منظمات العمل العربي المشترك الذي تتبع أعماله لجامعة الدول العربية، ويعنى بالدرجة الأولى بتنسيق الجهود، وتبادل الخبرات بين هيئات ومراكز وأكاديميات البحث العلمي بالدول العربية، ويعمل على توثيق صلات التعاون فيما بينها.

بدوره يدعم مركز الشباب العربي الحراك البحثي الشبابي من خلال إصدار دراسات وتقارير حول واقع الشباب العربي،، وأهم توجهاته المستقبلية وسلوكياته وتطلعاته، كما يوفر المعلومات والبيانات الداعمة لتطوير البرامج التي تمكَن الشباب العربي. ويمكن متابعة المزيد عن مبادرات المركز في مجال الأبحاث والدراسات على موقعه الرسمي: www.arabyouthcenter.org.

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