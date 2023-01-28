اعتماد خطة الاحتفال بأسبوع المرور الخليجي

المصدر: أبوظبي ـ وام

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بحث مجلس المرور الاتحادي في اجتماعه برئاسة العميد المهندس حسين الحارثي رئيس المجلس وحضور كافة الأعضاء، عدداً من المشاريع والمقترحات التطويرية التي من شأنها أن تسهم في تحسين وتعزيز البيئة المرورية على الطرق، كما اعتمد موقع وفعاليات الاحتفال بأسبوع المرور الخليجي للعام 2023.

وتناول المجلس في اجتماعه الأول في العام 2023 والذي انعقد في دبي عدداً من المواضيع المرورية المهمة من بينها دراسة وتحليل هامش السرعة عبر نقاش مستفيض مع الجهات المعنية ومقترحات، منها إضافة عدد من النصوص القانونية المرورية في سبيل تعزيز الإجراءات والوقاية على الطرق.

كما تمت مناقشة باقة خدمات الزائرين لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تعد ضمن خدمات استباقية تحرص الجهات المعنية على تقديمها في سبيل تعزيز موقع الإمارات المتقدم على سلم التنافسية الدولية، كما ناقش موضوعات تتعلق بتوحيد إجراءات المخالفات بالدولة والمؤشرات الاستراتيجية ضمن اختصاص عمل المجلس.

وأقر المجلس خطة إقامة الاحتفال بأسبوع المرور الخليجي تحت شعار «حياتك أمانة» والمنتظر أن يقام في القرية العالمية بدبي لتوسيع المشاركة المجتمعية في فعاليات وأنشطة هذا الأسبوع الذي يعزز التوعية والوقاية من الحوادث المرورية.

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