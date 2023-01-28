مدير قطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي يلتقي الجمهور

المصدر: (أبوظبي-البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

اطلّع اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري مدير قطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي على خدمات مديرية المرور والدوريات بمركز إسعاد المتعاملين بأبوظبي وذلك ضمن مبادرة «في الميدان».

وشارك في تقديم الخدمات والتقى عدداً من المتعاملين وتعرف على ملاحظاتهم ومقترحاتهم حول الخدمات المقدمة لهم، ووقف على كفاءة وفعالية إجراءات العمل فيها ومدى رضا المتعاملين، وسرعة إنجاز معاملاتهم، واستمع إلى إيجاز عن الخدمات المقدمة للجمهور والجهود المبذولة لتوفير الوقت والجهد بما يعزز السعادة والشعور بالرضا لدى المتعاملين.

وأكد الحرص على تنفيذ توجيهات القيادة الشرطية الرامية إلى تحقيق السعادة والرفاهية للمتعاملين ضمن مجتمع إيجابي وسعيد وتطوير إمكانات الكوادر المتخصصة ورفع قدراتها لتقديم الخدمات المتميزة للمراجعين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز