اجتماع لتقييم أداء «إدارة المرور» في شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

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ترأس اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، اجتماع تقييم أداء الإدارة العامة للمرور خلال الربع الرابع من العام الماضي، بحضور اللواء الدكتور عادل السويدي، مدير مركز شرطة جبل علي، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة.

واللواء الدكتور محمد ناصر الرزوقي مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة، والعميد الشيخ محمد عبد الله المعلا مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد جمعة سالم بن سويدان نائب مدير الإدارة العامة للمرور، وعدد من مديري مراكز الشرطة، ومديري الإدارات الفرعية والضباط.

وأكد اللواء المنصوري على الدور المهم الذي تلعبه الإدارة العامة للمرور في ضبط الحركة المرورية وتعزيز السلامة العامة على الطرقات، تحقيقاً للتوجهات الاستراتيجية في خفض معدلات الحوادث، ومؤشر الوفيات لكل 100 ألف من السكان.

مشيداً في الوقت ذاته بجهود التوعية التي تنفذها الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من الإدارات العامة ومراكز الشرطة، والشركاء من الإدارات الحكومية والقطاع الخاص.

واطلع اللواء المنصوري على نتائج مؤشرات مختلف الإدارات الفرعية في الإدارة العامة للمرور، ومنها مؤشرات «الحملات التوعوية» وأثرها في زيادة الوعي والثقافة المرورية لدى أفراد المجتمع واستيعابهم لقانون السير، والتزامهم بالقوانين واللوائح المرورية التي وُضعت لسلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.

كما واطلع اللواء المنصوري على نتائج الدورات التثقيفية التي تقدمها الإدارة العامة للمرور، والهادفة إلى ترسيخ قواعد وآداب السير والمرور، وتعزز قيم سلوك مستخدمي الطريق.

آليات

اطلع اللواء خليل المنصوري على آليات الانتقال للحوادث البليغة والخطرة، والتقرير المعد حولها ورفعه إلى النيابة العامة، وجاهزية الفرق الميدانية، وأنواع الحوادث ومسبباتها، وأكثر أنواع المخالفات ارتكاباً، إلى جانب الاطلاع على آليات التواصل والتنسيق مع مختلف القطاعات الشرطية بما يعزز الأمن والأمان.

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