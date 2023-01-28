ضاحي خلفان: أجهزة المكافحة بالمرصاد للمحاولات الإجرامية

المصدر: أبوظبي - وام

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أشاد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس مكافحة المخدرات على مستوى الدولة، بالجهود الكبيرة التي تبذلها كافة فرق المكافحة واللجان المختلفة على مستوى الدولة، بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية والخاصة.

والتي كان لها الأثر الكبير في إحباط الكثير من محاولات تهريب المخدرات، والتصدي للوسائل المبتكرة التي يلجأ إليها تجار ومروجو تلك السموم.

وأكد معاليه أن أجهزة المكافحة ستقف بالمرصاد لكل المحاولات الإجرامية للعصابات التي تستهدف دولة الإمارات العربية المتحدة وأبناءها.

جاء ذلك خلال ترؤس معاليه اجتماع مجلس مكافحة المخدرات، الذي عقد عبر الاتصال المرئي، بحضور العميد سعيد عبدالله السويدي، مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية، نائب رئيس المجلس، ورؤساء اللجان الوطنية العليا المنبثقة من المجلس، وعدد من المسؤولين ومديري مكافحة المخدرات في الدولة.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد عن بُعد، استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس أهمها التدابير والإجراءات المتخذة من قبل الجهات المعنية بالدولة بشأن الحسابات البنكية المرتبطة بتجارة المخدرات.

ورصد ومتابعة العمليات المصرفية المشبوهة لمنع استغلال الحسابات الشخصية في عمليات الترويج. كما جرى استعراض نتائج وإحصائيات الإدارة العامة لأمن المنافذ في قضايا المخدرات للعام الماضي 2022، وعدد الضبطيات وجنسيات وبيانات مرتكبيها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.

واستعرض المجتمعون توصيات لجنة رصد ومراجعة جداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بشأن إساءة استخدام بعض العقاقير الطبية، ووضع الضوابط اللازمة لمنع محاولات ترويج وإساءة استخدام العقاقير الطبية في غير أماكنها الصحيحة. وتطرق الاجتماع إلى الاستعدادات الجارية للمشاركة في مؤتمر دبي الدولي لبحث قضايا المخدرات 2023، الذي سيقعد على هامش القمة الشرطية العالمية في شهر مارس المقبل، وسيتناول هذا العام «قضية المخدرات بين الترويج والتعاطي.. التحديات والمواجهة».

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