«كهرباء دبي» تعتمد 92 ألف طلب لخدمة شهادات عدم الممانعة في 2022

المصدر: دبي - البيان

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اعتمدت هيئة كهرباء ومياه دبي 92183 طلباً خلال 2022 لخدمة شهادات عدم الممانعة، وذلك ضمن برنامج «صقور»، الذي يعدّ البرنامج الحكومي الأول من نوعه لتقييم الاستشاريين والمقاولين في دبي، وتحديد مدى امتثالهم لمتطلبات ومعايير وأحكام وشروط وإرشادات الهيئة عند تقديم طلبات الخدمات الخاصة بشهادات عدم الممانعة والعمليات الميدانية الخاصة بمشاريعهم.

برنامج

ويسهل برنامج «صقور» على الاستشاريين والمقاولين الحصول على موافقات الهيئة من المرة الأولى لتقديم الطلبات، وتقليل التجاوزات والأضرار والغرامات أو تجنبها، وتوفير الوقت والجهد وتحسين العمليات الميدانية، إضافة إلى المحافظة على أصول الهيئة وخدماتها.

ويساعد البرنامج جميع الاستشاريين والمقاولين المشاركين في مشاريع البنية التحتية وتوزيع ونقل الكهرباء والمياه في دبي على الامتثال لأرقى معايير الجودة والسلامة والتميز العالمية، وإرشادهم إلى متطلبات الهيئة الفنية وشروطها وأحكامها، مما يتيح لهم الحصول على قيمة مضافة وتعزيز تنافسيتهم لتحقيق متطلبات الهيئة الفنية.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تحرص الهيئة على تسهيل أعمال كافة المعنيين وتوفير كافة المستلزمات والإرشادات التي تتيح لهم العمل ضمن أفضل الشروط وبأقل جهد ووقت ممكن.

مما يضمن إثراء تجربتهم وتحقيق سعادتهم، وتحقيق مصلحة جميع الأطراف. ونلتزم بتوفير البيئة المحفزة التي تتيح بناء وترسيخ علاقات تعاون وطيدة وطويلة الأمد مع شركائنا بما يضمن ازدهار أعمالنا وأعمالهم ورفعة مكانة الإمارات وزيادة تنافسيتها على المستوى العالمي».

اعتمادات

بدوره، أشار المهندس حسين لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس - قطاع نقل الطاقة في الهيئة، إلى أن الهيئة اعتمدت 92183 طلباً لخدمة شهادات عدم الممانعة مقدماً من 2130 استشارياً ومقاولاً حتى نهاية ديسمبر الماضي، حيث اعتمد قطاع نقل الطاقة 49011 طلباً، وقطاع توزيع الطاقة 32508 طلبات، وقطاع المياه والهندسة المدنية 10664 طلباً.

ويساعد برنامج «صقور» في تعزيز أمن العمليات الميدانية ويسهم في تعزيز البيئة التنافسية الصحية بين الاستشاريين والمقاولين بما يضمن امتثالهم المستمر لأرقى معايير الجودة والسلامة والتميز العالمية. ويعد البرنامج مخططاً خاصاً بالأداء المؤسسي، ويعتمد على المعايير العلمية، مثل جودة وثائق التقديم، واحترام أصول الهيئة.

ويفوز المستشارون والمقاولون ممن يحققون أفضل أداء وفق أعلى المعايير العالمية بجائزة برنامج «صقور» عن فئات المشاريع والخدمات مثل «خدمات شهادة عدم الممانعة لمشاريع البنية التحتية» و«خدمات شبكة الكهرباء» و«خدمات شبكة المياه».

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