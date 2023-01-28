المشاركون في «منتدى دبي العالمي» يزورون معالم الإمارة

المصدر: دبي - البيان

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نظّم منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع زيارات فنية ميدانية لـ 240 شخصاً من المشاركين في المنتدى، لعدد من المعالم والمنشآت والمشاريع الضخمة التي نفذت في دبي خلال الفترة الماضية، من بينها: جسر إنفينيتي، ديب دايف دبي، متحف المستقبل، مركز التحكم الموحد، مكتبة محمد بن راشد، وإدارة مركز نظم المعلومات الجغرافية في بلدية دبي.

تفاصيل خاصة

وتهدف الزيارات إلى إطلاع المشاركين في المنتدى على أبرز المشاريع في دبي، والتفاصيل الخاصة بإدارة تنفيذ هذه المشاريع، والتعرف على نواحي تميز إمارة دبي في تنفيذ المشاريع العملاقة حسب البرنامج الزمني المعتمد وبالجودة العالية. بالإضافة إلى التعرف على طبيعة المشروع أو المنشأة ونقاط التميز فيها وإدارتها والتوجهات الحالية والمستقبلية لتحقيق الاستدامة.

دورات متقدمة

وحضر المشاركون عدداً من الدورات المتقدمة، قدمها مدربون مختصون واستشاريون في المعهد العالمي للتعليم «آي آي إل»، تتعلق بـ«إدارة محافظ المشاريع»، و«الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في إدارة المشاريع»، و«قيادة الأفراد من خلال التغيير»، و«مكتب إدارة المشاريع المرنة»، و«تحول الأعمال المرنة»، بالإضافة إلى «نظام تقديم القيمة في المشاريع».

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