متعامل يشيد بالأداء المتميز لدورية "لخدمتكم" بشرطة عجمان

المصدر: عجمان – البيان

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أشاد متعامل بالأداء المتميز خلال مقطع فيديو انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي بدورية " لخدمتكم " التابعة لشرطة عجمان والمخصصة لتقديم خدمات استباقية للمتعاملين من كبار المواطنين وأصحاب الهمم والنساء في منازلهم.

100 %

وعبر المتعامل عن سعادته واعتزازه بجودة الخدمات التي تقدمها الدورية، التي تختص بتقديم الخدمات بمستوى 5 نجوم مثل تجديد ملكيات المركبات ورخص القيادة، والتحقيق في المنازل، إلى جانب جميع الخدمات الاخرى من خلال الانتقال لمنازلهم، والتي حققت الخدمة نسبة 100% في رضا المتعاملين عن الخدمة.

وفازت دورية " لخدمتكم " بعدة جوائز منها المركز الأول في جائزة الأفكار البريطانية لعام 2022 فئة التركيز على المتعاملين من بين أكثر من 109 فكرة تم تقييمها على مستوى العالم.

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