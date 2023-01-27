إطلاق برنامج لتطوير القدرات الدبلوماسية في قطاع الطيران الإماراتي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة الإمارات وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية عن توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق برنامج تدريبي متخصص لتطوير القدرات الدبلوماسية لمديري محطات طيران الإمارات التجارية الخارجية من الكوادر الإماراتية حول العالم، وذلك ضمن برنامج السفير التجاري القيادي الذي أطلقته المجموعة أخيراً.

وشهد حفل توقيع مذكرة التفاهم، الذي أقيم في المقر الرئيسي لمجموعة طيران الإمارات، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، ومعالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة وعضو مجلس أمناء أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، وبحضور عدد من كبار التنفيذيين والإداريين من كلا الطرفين. ووقع المذكرة كل من أميرة الفلاسي، نائب رئيس توظيف وتطوير الموارد البشرية الوطنية في مجموعة الإمارات، والدكتور محمد إبراهيم الظاهري، نائب مدير عام الأكاديمية.

مهارات

ويزود البرنامج التدريبي، الذي يمتد على مدار 5 أيام وتقدمه الأكاديمية للمشاركين من مديري محطات طيران الإمارات الخارجية، فهماً شاملاً للمهارات الدبلوماسية اللازمة لتمثيل مجموعة الإمارات بشكل فعال حول العالم، بما يخدم تحقيق أهدافها التجارية وعملياتها التشغيلية. كما سيكون هذا البرنامج، المصمم خصيصاً بما يتوافق مع أهداف برنامج السفير التجاري القيادي التابع لمجموعة الإمارات، بمثابة منصة فعالة لتبادل المعرفة وتنمية القدرات الوطنية في قطاع الطيران.

تطوير

وتعليقاً على هذا التعاون، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: بصفتنا شركة عالمية تتخذ من دبي مقراً لها، نفخر في مجموعة الإمارات بتمثيل قطاع الطيران في الإمارات والتعريف بالدولة في مختلف الأسواق التي نعمل بها. ومن هذا المنطلق، وجدنا فيما تتبناه أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية من رؤى وتوجهات استراتيجية، توافقاً مميزاً مع توجهاتنا في المجموعة، ونؤمن بأن هذه المبادرة التدريبية المشتركة ستسهم في تطوير قدرات فريق المديرين لدينا باعتبارهم من الممثلين لعلامتنا التجارية في جميع أنحاء العالم، حيث ستعزز قدراتهم على التعريف بما توفره دولة الإمارات من فرص وما تحمله من قيم أصيلة عبر شبكتنا العالمية بشكل أكثر فعالية.

ومن جانبه قال معالي زكي أنور نسيبة: تسعدنا هذه الشراكة الجديدة والفريدة من نوعها التي تربط أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية بمجموعة الإمارات، والتي ستوجد لنا مساحة إضافية للتعريف بأهمية الدور المحوري الذي تمتلكه الدبلوماسية وتطبيقاتها في مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع الطيران المتنامي، وبصورة تمثل انعكاساً فريداً لما تتبناه الدولة من سياسات خارجية ناجحة. ونحن ملتزمون، من خلال هذه الشراكة، بتزويد الكوادر الإماراتية من مديري مجموعة الإمارات بالمعرفة والمهارات الدبلوماسية اللازمة لمواصلة تعزيز مكانة دولة الإمارات في هذا القطاع المزدهر ونقل الصورة المشرفة لثقافة وحضارة الإمارات، وليكونوا الوجه الناصع لهذه الدولة المعطاء بين شعوب العالم.

مواهب

ويعد برنامج السفير التجاري القيادي مبادرة أطلقتها مجموعة الإمارات لتأكيد التزامها الثابت تجاه المواهب الإماراتية، حيث تم تطوير البرنامج بالتعاون مع مجموعة رائدة من المؤسسات التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها إلى جانب الفرق الداخلية للمجموعة. ويهدف البرنامج إلى تعزيز المهارات القيادية والارتقاء بتأثير المديرين الإماراتيين في المجموعة ضمن 4 مجالات محورية، وهي: البروتوكول الدولي والاتجاهات العالمية، المهارات الإعلامية، التفاعل الجماهيري والإداري والدبلوماسية.

كفاءة

ويضع برنامج المحطات الخارجية التجارية لطيران الإمارات الكوادر الإماراتية الأكثر كفاءة وطموحاً في أدوار أساسية ضمن مختلف الأسواق العالمية للمجموعة، بحيث يكونون مسؤولين عن قيادة الأهداف التجارية لها والحفاظ على علاقاتها المتينة مع شركائها الرئيسيين والهيئات التنظيمية المحلية. ويتفاعل مديرو المحطات الخارجية في المجموعة أيضاً مع المجتمعات وممثلي القطاع العام والشركات أثناء عملهم وبما يدعم توثيق العلاقات الاستراتيجية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة وباقي الدول تجارياً وسياحياً.

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