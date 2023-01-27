بلدية رأس الخيمة تطلق خدمات المنح عبر منصة «إدارة أرضي»

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

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أطلقت دائرة بلدية رأس الخيمة بالتعاون مع هيئة الحكومة الإلكترونية، خدمات المنح على منصة «إدارة أرضي» وذلك عبر بوابة حكومة رأس الخيمة، حيث تسعى دائرة البلدية إلى تطوير أنظمة العمل لديها لتقديم أفضل تجربة خدمية للمتعاملين من خلال تدشين مشاريع تسهل الوصول لخدمات الدائرة.

وأوضحت دائرة البلدية، أن بوابة رحلة المتعاملين تم إطلاقها العام الماضي ويتم إضافة الخدمات الإلكترونية فيها على عدة مراحل، حيث تم البدء بخدمات قطاع الأراضي والأملاك ومن ثم خدمات التحري الشامل ولتطلق الآن خدمات المنح ولتكون متاحة لكافة فئات المجتمع في الإمارة مما يوفر الوقت والجهد، كما سيسهل الوصول للبيانات الخاصة بكل ما يتعلق بالمنح والحصول على الخدمات بشكل أسرع وأفضل.

وأشارت إلى أن منصة «إدارة أرضي» تضم، طلب منحة، وطلب تجديد المنحة، وطلب التحويل لمنحة «برنامج»، وطلب تبادل المنحة، وطلب إرجاع المنحة.

وبينت أن الوصول إلى طلبات المنح يتم عبر الدخول للبوابة الإلكترونية لحكومة رأس الخيمة وتسجيل الدخول باستخدام الهوية الرقمية ومن ثم الدخول للخدمة بالضغط على «إدارة أرضي» ليتم الوصول إلى قائمة المنح واختيار طلب المنحة المطلوبة.

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