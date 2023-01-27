بلدية الشارقة تتعامل مع الحالة الجوية وفق خطة استباقية

المصدر: وام

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أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن توزيع أكثر من 185 صهريجا ومحطة ضخ، للتعامل مع الحالة الجوية التي تشهدها الدولة ومدينة الشارقة على وجه الخصوص، وفقاً للخطط المعدة مسبقاً من قبل اللجنة العليا لطوارئ الأمطار، حيث تحركت فرق عمل طوارئ الأمطار التابعة للقطاعات الأربعة بلجنة طوارئ الأمطار في البلدية للتعامل مع تجمعات المياه وفقاً للخطة الاستباقية وبدأت في تصريفها على الفور ما ساهم في تعزيز انسيابية الحركة المرورية في مختلف الطرق والميادين والأنفاق.

وأوضحت البلدية أن فرق عملها تبذل جهوداً كبيرة في جميع مناطق مدينة الشارقة حالياً ويتواصل العمل على مدار الساعة لسحب تجمعات المياه والتعامل مع آثار المنخفض الجوي وتقلبات الطقس، كما تؤدي البلدية دوراً محورياً مع الجهات المعنية في الإمارة للمحافظة على الأرواح والممتلكات.

ونوّهت البلدية بأن مركز الاتصال 993 يعمل على مدار الساعة لتلقي بلاغات الجمهور حول أية تجمعات للمياه أو للرمال أو سقوط أشجار أو أية أضرار أخرى للتعامل معها على الفور.

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