كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تختتم برنامجاً تدريبياً بالتعاون مع "أوتو بيشيم للإدارة" الألمانية

المصدر: البيان

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اختتمت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية برنامجا تدريبيا بالتعاون مع كلية "أوتو بيشيم للإدارة" الألمانية لتدريب مجموعة من طلبة الماجستير على أحدث النظم الإدارية وإطلاعهم على تجربة دولة الإمارات الاستثنائية.

يأتي البرنامج التدريبي نتاجا لاتفاقية تم توقيعها بين الطرفين تقوم بموجبها كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بتنظيم زيارات دراسية لطلبة برنامج ماجستير إدارة الأعمال في كلية "أوتو بيشيم للإدارة"، وتضمن البرنامج زيارات ومحاضرات وورش عمل تفاعلية مع مدربين خبراء.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز التدريس في الفصول الدراسية والسماح لطلاب كلية "أوتو بيشيم للإدارة" بمعرفة المزيد عن ممارسة الأعمال في دولة الإمارات باستخدام دراسات الحالة الواقعية وسياسات الأعمال التجارية الدولية والحوكمة العالمية وإدارة الأزمات وريادة الأعمال الاجتماعية والقدرة التنافسية والاقتصاد.

وقال سعادة الدكتور علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية إن البرنامج التدريبي الذي تم تنظيمه لصالح طلبة كلية "أوتو بيشيم للإدارة" الألمانية يعكس التعاون الممتد والمثمر مع المؤسسات ذات الإختصاصات المشتركة حيث تسعى كلية محمد بن راشد من خلال جهودها وأبحاثها إلى بناء نموذج عالمي تستشرف من خلاله المستقبل كما تحرص على تعزيز فلسفتها المستوحاة من رؤية القيادة الرشيدة وتلبية تطلعاتها والالتزام بتوجيهاتها.

ورحب الدكتور إيمانويل أزاد مونيسار الأستاذ المشارك في الإدارة والسياسات الصحية بفوج آخر من طلاب ماجستير إدارة الأعمال الواعدين الذين يدرسون في ألمانيا إلى دولة الإمارات حيث تتيح الكلية لهم فرصة الإطلاع على كيفية العمل الداخلي للمؤسسات وإلقاء نظرة على السياسات الناجحة مما يعزز الشراكة الواسعة والوثيقة مع المؤسسات المؤثرة من جميع أنحاء العالم.

وقال مونيسار إن البرنامج يترجم أهداف الاتفاقية التي وقعناها مع كلية "أوتو بيشيم للإدارة" الألمانية ويسمح لنا بالارتقاء إلى مستوى جديد يعزز دورنا في إعداد قادة قادرين على مواكبة متطلبات المستقبل المتغير والمتطور.

وأكد البروفيسور الدكتور يورجن ويغان نائب عميد كلية "أوتو بيشيم للإدارة" أن كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية توفر لطلاب "أوتو بيشيم للإدارة" فرصة كبيرة للتعرف على استراتيجية التنمية الاقتصادية للإمارات والتفاعل بين القطاع الخاص والحكومة وسط مناخ يسوده العمل والشراكات المثمرة.

وسلط الدكتور زيشان سلطان مدير برامج ماجستير إدارة الأعمال في كلية "أوتو بيشيم للإدارة" الضوء على التعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، مشيرا إلى أن الزيارة الدراسية التي تم تنظيمها بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية إلى دولة الإمارات توفر لطلاب كلية "أوتو بيشيم للإدارة" المزيج الأنسب من التكامل بين ثقافات العمل ومواكبتها للأطر الأكاديمية وتعزيز بيئة الأعمال في دولة الإمارات.

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