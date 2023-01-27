المشاركون في منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع يزورون معالم دبي

المصدر: البيان

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نظم منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع زيارات فنية ميدانية لعدد 240 شخص من المشاركين في المنتدى، لعدد من المعالم والمنشآت والمشاريع الضخمة التي نفذت في دبي خلال الفترة الماضية، من بينها: جسر إنفينيتي، ديب دايف دبي، متحف المستقبل، مركز التحكم الموحّد، مكتبة محمد بن راشد، وإدارة مركز نظم المعلومات الجغرافية في بلدية دبي.

وتهدف هذه الزيارات إلى اطلاع المشاركين في المنتدى على أبرز المشاريع في إمارة دبي، والتفاصيل الخاصة بإدارة تنفيذ هذه المشاريع، والتعرف على نواحي تميز إمارة دبي في تنفيذ المشاريع العملاقة حسب البرنامج الزمني المعتمد وبالجودة العالية. بالإضافة إلى التعرف على طبيعة المشروع أو المنشأة ونقاط التميز فيها وإدارتها والتوجهات الحالية والمستقبلية لتحقيق الاستدامة.

دورات متقدمة

كما حضر المشاركون عدد من الدورات المتقدمة، قدمها مدربين مختصين واستشاريين في المعهد العالمي للتعليم (آي آي إل)،تتعلق بـ "إدارة محافظ المشاريع"، و"الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في إدارة المشاريع"، و"قيادة الأفراد من خلال التغيير" و"مكتب إدارة المشاريع المرنة"، و"تحول الأعمال المرنة"، بالإضافة إلى "نظام تقديم القيمة في المشاريع".

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