تفاصيل حالة الطقس على الإمارات غداً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام وغائماً أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية مع فرصة سقوط أمطار نهاراً، ورطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة و تكون نشطة إلى قوية أحياناً.

وأوضح المركز - في بيانه اليومي - ان حركة الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي مضطرباً الى متوسط و يحدث المد الأول عند الساعة17:51 و المد الثاني عند الساعة 06:40 و الجزر الأول عند الساعة 23:48 والجزر الثاني عند الساعة **:**.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفاً و يحدث المد الأول عند الساعة 15:33 والمد الثاني عند الساعة 02:35 و الجزر الأول عند الساعة 09:10 والجزرالثاني عند الساعة20:25.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 22 15 85 45

دبي 22 14 85 40

الشارقة 21 12 85 45

عجمان 21 14 90 45

أم القيوين 20 10 85 40

رأس الخيمة 22 12 85 45

الفجيرة 22 15 85 35

العـين 21 14 75 40

ليوا 23 12 90 35

الرويس 21 13 90 45

السلع 20 12 90 40

دلـمـا 19 14 85 45

طنب الكبرى 21 17 80 50

طنب الصغرى 21 17 80 50

أبو موسى 21 18 80 50

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