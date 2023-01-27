«البيان» و«تريندز» يدعمان الأقلام البحثية الشابة

المصدر: دبي - البيان

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زار وفد من مركز تريندز للبحوث والاستشارات مقر صحيفة «البيان»، وذلك بهدف بحث آليات الارتقاء بالتعاون والشراكة بين الطرفين في المجالين الإعلامي والبحثي، ودعم النتاج العلمي والمعرفي للأقلام البحثية الشابة، وإتاحة المزيد من الفرص لنشر كتاباتهم ودراساتهم والتعريف بها في الصحيفة.

وضم الوفد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لـ«تريندز»، وعدداً من رؤساء القطاعات ومديري الإدارات، وكان في استقباله سعود الدربي، رئيس مركز الأخبار والنشر، رئيس تحرير صحيفة البيان، إلى جانب عدد من مسؤولي الصحيفة.

استشراف المستقبل

وأكد سعود الدربي أن مراكز البحوث تساعد في تحليل الكثير من الأزمات وطرح حلول معرفية، وتسهم في استشراف المستقبل في العديد من الأحداث، مشيداً بالجهود البحثية والعملية التي يضطلع بها «تريندز للبحوث والاستشارات».

وأشار إلى أن صحيفة «البيان» حريصة على تعزيز تعاونها وتواصلها الفعال مع المركز، وتقديم كل أشكال الدعم لرفع الوعي المعرفي العام بالقضايا الداخلية والخارجية، والتعريف بالظواهر والاحتياجات الوطنية والعالمية، ودعم الأقلام الشابة والبحوث الهادفة، التي تقدم المعلومة الموثوقة حول القضايا الحيوية، مثل تعزيز الانتماء الوطني، وتعظيم قيم التسامح والأخوة الإنسانية، وتعزز المشاركة الإيجابية للشباب في مختلف الجوانب.

رسائل تثقيفية

ومن جانبه ثمّن الدكتور محمد عبدالله العلي الجهود الإعلامية والمعرفية المتواصلة التي تقوم بها «البيان» والقائمون عليها، والهادفة إلى تنوير الرأي العام المحلي والعربي والعالمي، بما تقدمه من محتوى نوعي يتمتع بالمصداقية والموثوقية، ويخاطب مختلف شرائح القراء، ما وضعها في صدارة المنصات الإعلامية العربية، مؤكداً أن صفحات «البيان» غنية بالرسائل التثقيفية.

وأضاف أن مراكز الفكر والمؤسسات والمنصات الإعلامية تربط بينها قواسم مشتركة عدة، منها دقة المحتوى العلمي، وجودة المخرجات المعرفية والاستراتيجية السامية، الهادفة إلى تعظيم الاستفادة من النتاج البحثي، والارتقاء بمهارات وقدرات الباحثين الشباب، بما يعزز الثقة في أنفسهم وأقلامهم، ويؤهلهم لقيادة مسيرة البحث العلمي في المستقبل.

صناعة المستقبل

وأوضح العلي أن استراتيجية «تريندز» العالمية تنشد التوسع في الشراكات والتعاون مع مختلف المؤسسات الإعلامية والأكاديمية، والمراكز البحثية على المستويين الإقليمي والدولي، مشيراً إلى أن المركز يستهدف من وراء تعزيز شراكاته الإعلامية والبحثية أن يكون جسراً عالمياً للتواصل الفكري والمعرفي، ليربط بين المراكز البحثية والجهات الإعلامية، إضافة إلى الاضطلاع بدور فاعل في صناعة المستقبل، ووضع تصورات ومقترحات علمية بنّاءة تساعد المجتمعات وأصحاب الفكر والرأي العام على كيفية التخطيط الاستباقي للتعاطي مع الأزمات والتحديات.

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