أعلى 5 أماكن بالإمارات سجلت سقوط أمطار خلال الحالة الجوية

المصدر: ابوظبي ـ البيان

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سجلت المحطات الأرضية التابعة للمركز الوطني للأرصاد أعلى 5 كميات أمطار خلال الحالة الجوية بين 23 إلى 27 يناير الجاري، في ضدنا بواقع 93.1 ملم، وصير بونعير 86.4 ملم، وميناء الفجيرة 82.1 ملم والفقع 80.5 ملم وخورفكان 73.9 ملم.

كما سجلت مناطق عديدة سقوط أمطار غزيرة تراوحت ما بين 70 إلى 40 ملم في جميرا ومربح الفجيرة ومطار الفجيرة الدولي وجبل مبرح وجبل جيس جبل الرحبة وكلباء ومطار دبي الدولي وبراكة وغيرها.

كما سجلت مناطق أخرى من أقل من 30 ملم في خطم الشكلة وحبل الحين والذيد ومليحة والشويب والعجبان والصاغ وأم غافة ووادي الطوي ولهباب والصاغ وسيح السلم ومطار آل مكتوم ورأس الخيمة وعجمان ودبا جبل ينس وفلج المعلا والغزلة وأغلب الجزر.

يشار إلى أن أعلى كمية أمطار سجلت على الدولة خلال شهر يناير كانت في ميناء صقر بواقع 229.9 ملم عام 2020

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